Golf

Kousková obsadila druhé místo na Irish Open. Nestačila jen na Alexanderovou


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK
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Golfistka Kousková skončila na Irish Open druhá
Zdroj: ČT sport

Další povedený turnaj na Ladies European Tour si připsala Sára Kousková. Česká golfistka na Irish Open udržela v posledním kole druhé místo. Vítězství uhrála Jihoafričanka Casandra Alexanderová, která tak zaznamenala druhý triumf na okruhu.

Také nejlepší česká hráčka současnosti Kousková zvítězila na LET dvakrát, loni ovládla krátce po sobě turnaje v Évianu a na Tenerife. Na počátku letošního srpna se Kousková blýskla i 12. místem na British Open, kterým výrazně vylepšila české maximum na turnajích nejvyšší kategorie major.

Kousková, která se v Irsku na druhé místo vyšvihla v pátek, dnes zahrála čtyři birdie a dvě bogey. Ztrátu tří ran, kterou měla na Alexanderovou po sobotním třetím kole, se jí stáhnout nepodařilo. Vedoucí Jihoafričanka sice zahájila finálové kolo dvěma bogey, pak ale pětkrát skórovala a v deštivém závěru nedala soupeřkám šanci.

Celkově Alexanderová zahrála ve Straffanu 20 ran pod par. Vedla od úvodního kola, které zvládla s výtečným výsledkem -9. Třetí skončila finská golfistka Noora Komulainenová, letošní vítězka berounského turnaje.

Kristýna Napoleaová skončila v Irsku s výsledkem -5 na 33. místě, Jana Melichová v závěrečném kole klesla na 35. pozici. Tereza Melecká, Lucie Váchová a Patricie Macková v pátek neprošly cutem.

Výsledky golfového turnaje Ladies European Tour ve Straffanu

1. Alexanderová (JAR) 268 (63+66+69+70), 2. Kousková (ČR) 271 (68+66+67+70), 3. Komulainenová (Fin.) 272 (73+66+66+67), 4. Maguireová (Ir.) 273 (71+71+63+68) a Rydqvistová (Švéd.) 273 (68+67+69+69), ...33. Napoleaová 283 (74+68+69+72), 35. Melichová 284 (67+75+68+74), cutem neprošly 61. Melecká 145 (73+72), 78. Váchová 147 (74+73), 126. Macková (všechny ČR) 156 (78+78).

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