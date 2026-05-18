Druhý major sezony PGA Championship vyhrál anglický golfista Rai

Druhý major sezony PGA Championship v Newton Square vyhrál anglický golfista Aaron Rai a zaznamenal největší úspěch v kariéře. Celkově na okruhu získal druhý titul.
Jednatřicetiletý Rai předvedl výkon 271 ran a zvítězil s náskokem tří úderů před Jonem Rahmem ze Španělska a domácím Alexem Smalleym, který do závěrečného čtvrtého kola vstupoval jako lídr.
„Tak tohle mě nenapadlo ani v nejdivočejších snech,“ řekl Rai, který před posledním kolem zaostával o dvě rány, ale nakonec PGA Championship ovládl jako první Angličan od Jima Barnese v roce 1919.
„Za těch sto let hrála golf hromada skvělých anglických hráčů a měli úžasné kariéry. Proto jsem neskutečně pyšný, že prvním anglickým vítězem po tak dlouhé době jsem zrovna já,“ uvedl Rai.
Na okruhu PGA Rai dosud ovládl pouze turnaj v Greensboro před dvěma lety. Na majorech byla jeho nejlepším výsledkem dvě 19. místa na British Open v roce 2021 a na US Open v roce 2024.