Golf

Druhý major sezony PGA Championship vyhrál anglický golfista Rai


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Druhý major sezony PGA Championship v Newton Square vyhrál anglický golfista Aaron Rai a zaznamenal největší úspěch v kariéře. Celkově na okruhu získal druhý titul.

Jednatřicetiletý Rai předvedl výkon 271 ran a zvítězil s náskokem tří úderů před Jonem Rahmem ze Španělska a domácím Alexem Smalleym, který do závěrečného čtvrtého kola vstupoval jako lídr.

„Tak tohle mě nenapadlo ani v nejdivočejších snech,“ řekl Rai, který před posledním kolem zaostával o dvě rány, ale nakonec PGA Championship ovládl jako první Angličan od Jima Barnese v roce 1919.

„Za těch sto let hrála golf hromada skvělých anglických hráčů a měli úžasné kariéry. Proto jsem neskutečně pyšný, že prvním anglickým vítězem po tak dlouhé době jsem zrovna já,“ uvedl Rai.

Na okruhu PGA Rai dosud ovládl pouze turnaj v Greensboro před dvěma lety. Na majorech byla jeho nejlepším výsledkem dvě 19. místa na British Open v roce 2021 a na US Open v roce 2024.

Místo útoku na titul desáté místo. Kouskové se závěr German Masters nevydařil

Hrubý v Myrtle Beach vylepšil 31. místem české maximum na PGA Tour

