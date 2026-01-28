K postupu do čtvrtfinále potřebovali výhru, ale nedopadlo to. Čeští futsalisté ve svém třetím utkání na mistrovství Evropy v Litvě podlehli Ukrajině 3:5 a na šampionátu končí už v základní skupině. Bronzový celek posledního mistrovství světa byl nad síly českého výběru.
Ukrajinci české futsalisty do čtvrtfinále ME nepustili
Češi si zkomplikovali situaci už v úvodních zápasech skupiny B, v níž nejprve vydřeli remízu 3:3 s pořádající Litvou, poté prohráli s Arménií 4:5.
Ani zápas poslední naděje se svěřencům trenéra Marka Kopeckého nevydařil. Do přestávky dvakrát inkasovali a v druhém poločase dokázal Pavel Drozd poprvé skórovat až za stavu 0:4. Střelecky se prosadil ještě Adam Knobloch, pátý gól soupeře však zápas definitivně rozhodl. Radim Záruba v závěru už jen upravil skóre.