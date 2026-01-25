Futsal

SESTŘIHČeši na futsalovém ME nezvládli ani druhý zápas, padli s Arménií


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport, ČTK
Čeští futsalisté si zkomplikovali cestu za postupem ze základní skupiny mistrovství Evropy, když nedokázali zvítězit ani ve druhém utkání na turnaji. Po úvodní remíze s Litvou Češi padli s Arménií výsledkem 4:5 a o vytoužený postup budou muset zabojovat v závěrečném duelu skupinové fáze proti Ukrajině, kterou tak nyní musí porazit.

Výsledky mistrovství Evropy ve futsalu:

Skupina B (Kaunas):

Arménie Česko 5:4 (3:1)
Branky: 7. a 31. Chromych, 3. Sanosjan, 19. vlastní Koudelka, 31. Petrosov – 38. a 40. D. Drozd, 2. P. Drozd, 25. Mikuš. ČK: 27. Zápotocký (ČR).

Skupina A:

Chorvatsko Gruzie 2:2 (1:1).

