SESTŘIHÚvod ME plný nádherných volejů. Futsalisté vybojovali v závěru duelu bod s Litvou


22. 1. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Sestřih utkání ME Litva – Česko
Zdroj: ČT sport

Do utkání vstupovali v roli favoritů, nakonec jsou rádi za vybojovaný bod v závěru. Čeští futsalisté v prvním utkání mistrovství Evropy v Kaunasu remizovali s domácí Litvou 3:3, přestože dvakrát vedli po skvělých gólech z voleje kapitána Michala Seidlera. Bod 35 sekund před koncem zachránil Francisco Mikuš.

Češi se na Euru představili poprvé od roku 2016 a v prvním poločase díky Seidlerovi dvakrát vedli. Litevci, kteří na šampionátu startují poprvé, však ještě v prvním poločase skóre otočili.

Ohlasy Seidlera a kouče Kopeckého po utkání s Litvou
Zdroj: ČT sport

„Je to škoda, měli jsme dobrý vstup do zápasu, ale pak jsme polevili, přišly dvě chyby, které by se dělat neměly, a dostali jsme z toho góly,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi Seidler, který si na Euru zahrál už před deseti lety, ale prvních gólů se dočkal až nyní.

O vyrovnání se při hře bez brankáře 35 sekund před koncem postaral Mikuš. "Bod bereme. První poločas nebyl dobrý, ukázalo se, že je něco jiného hrát velké zápasy na Euru, nebo kvalifikaci a přípravu," uvedl trenér Marek Kopecký.

