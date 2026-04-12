Fotbalisté Viktorie Žižkov porazili v zápase 22. kola druhé fotbalové ligy Jihlavu 2:1. Nadále tak zůstávají na jaře bez porážky a v tabulce udrželi páté místo. Navíc se přiblížili třetímu Táborsku na rozdíl tří bodů. Vítězství domácích zajistili Václav Prošek a Martin Ambler. Jihlava je čtrnáctá stále pouze o skóre před sestupovou patnáctou pozicí.
Navzdory postavení v tabulce do utkání lépe vstoupila Jihlava a na začátku čtvrté minuty si vytvořila gólovou příležitost. Zblízka zakončoval kapitán hostů Adrián Čermák, ale vychytal ho Jan Sirotník.
V 10. minutě se do nepříjemného střetu dostal Zdeněk Ondrášek, kterého spoluhráč zasáhl do hlavy kopačkou. Útočník Pražanů po něm zůstal bezvládně ležet a po ošetření musel již při vědomí opustit hřiště na nosítkách.
„Motala se mu hlava, ale měl by být v pořádku. Komunikoval, poslal nám zprávu. Měl by být v pořádku,“ řekl po utkání ke stavu útočníka trenér Žižkova Jindřich Tichai.
Žižkov se rozehříval výrazně pomaleji. V 21. minutě z dobré pozice střílel Michael Hönig, ale jeho pokus minul prostor mezi třemi tyčemi. Nakonec se domácí dostali před poločasem do vedení. Václav Prošek využil zaváhání obrany a dostal se k nakopnutému míči, který poslal do sítě.
Sirotník na úvod druhé půle musel likvidovat další šanci Jihlavy, která se snažila srovnat skóre. Vzápětí však Žižkov odskočil do vedení o dvě branky. Martin Ambler prošel mezi dvěma obránci a individuální akci zakončil střelou mimo dosah Pavla Soukupa. Domácí tak zvýšili ve 49. minutě na 2:0.
„Bylo to těžké jako každý druholigový zápas. Za mě z naší strany slušná defenziva. My jsme produktivní celé jaro. Šance si vytváříme, dokážeme je proměňovat a od toho se odvíjí, že máme body a jsme zatím úspěšní,“ zhodnotil utkání Tichai.
Jihlava se snažila najít odpověď, ale dlouho nedokázala projít skrze obranu Žižkova. To se povedlo až v 85. minutě, kdy využila možnosti rohového kopu. Ten našel přesně hlavu nikým nehlídaného Víta Beneše, který zdramatizoval závěr utkání.
V něm však domácí nepřipustili bodovou ztrátu a zvítězili 2:1. Díky tomu se v tabulce přiblížili Artisu Brno a Táborsku. Tyto týmy oba zaváhaly a boj o baráž zůstává otevřený. Naopak Jihlava čeká na výhru už šest zápasů a bude muset usilovat o udržení nesestupové pozice.
„Po dnešním výkonu je to určitě ztráta. Neproměnili jsme velké šance, ale umíme hrát ještě lépe. Nešli nám centry, které jsem tam ani moc nechtěli. Nepovedlo se to a jsme hodně zklamaní,“ uvedl trenér Jihlavy Martin Nikl.