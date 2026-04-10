Táborsko s poslední Spartou jen remizovalo a může vypadnout z barážových příček

Fotbalisté Táborska ve 22. kole druhé ligy doma po divokém závěru překvapivě remizovali s poslední Spartou B 1:1 a v sobotu mohou klesnout z druhého místa na čtvrté a vypadnout z barážových příček. Příbram nevyužila zaváhání Jihočechů a před vlastními diváky nečekaně podlehla nováčkovi z Kroměříže 0:2. Chrudim rozstřílela béčko Slavie 6:1.
Táborsko se proti rezervnímu týmu Sparty dlouho nemohlo prosadit. Od 58. minuty hrálo v přesilovce poté, co sparťan Mensah dostal krátce po sobě dvě žluté karty. Jeden ze dvou nejlepších střelců druholigové sezony Matějka navíc neproměnil penaltu. Až v 88. minutě se domácí konečně dočkali zásluhou střídajícího Voleského, jenže v nastavení stihl odpovědět Říha.
Jihočeši po předchozích dvou porážkách získali pouze bod a před třetí Opavou, která drží poslední barážovou příčku, a brněnským Artisem mají jen dvoubodový náskok. Oba pronásledovatelé Táborska budou hrát v sobotu. Pražané čekají na výhru už osm kol a od záchrany je dělí dva body, Jihlava má ale duel k dobru.
O záchranu bojující Kroměříž vstřelila obě branky v Příbrami během čtyř minut po uplynutí půlhodiny hry. Postarali se o ně Holík s Večeřou. Zdramatizovat duel mohl Šmiga, ale z pokutového kopu neskóroval. Hanácká Slavia zvítězila potřetí z posledních čtyř kol a na první sestupovou příčku, jež patří Prostějovu, má tříbodový náskok.
Prostějov doma podlehl ostravskému B-mužstvu 1:3. Hosté vedli už od druhé minuty poté, co se Jaroň trefil z penalty. Ve druhé půli zvýšil Škrkoň, rychlé snížení obstaral Hais, jenže poslední slovo měl střídající Drozd. Hanáci nedokázali vyhrát už 12 zápasů v řadě, Baník zabral po čtyřech porážkách a je osmý.
Chrudim si proti rezervě Slavie zastřílela, dvakrát se trefil Schön. Dvěma brankami se do statistik zapsal i slávista Behenský, který si dal v první půli vlastní gól, po změně stran skóroval do správné sítě. Východočeši naplno bodovali ve třetím z posledních čtyř kol a patří jim 12. místo, Pražané jsou na tom jen bod a jednu příčku lépe. Na výhru čekají sedm kol.
Ústí nad Labem vedlo v Českých Budějovicích od třetí minuty po zásahu Alana Do Marcolina. Za domácí odpověděl Chizurum, ale po přestávce vystřelil hostům třetí výhru po sobě Moulis. Severočeši zvítězili potřetí za sebou a jsou sedmí, Dynamo je deváté.
22. kolo druhé fotbalové ligy
Chrudim – Slavia Praha B 6:1 (3:0)
Branky: 54. a 88. Schön, 3. Kaulfus, 11. vlastní Behenský, 28. Kejř z pen., 52. Čičovský – 65. Behenský. Rozhodčí: Panský – Pfeifer, Ježek. ŽK: Čičovský – Rajnoha, Okonkwo. Diváci: 310.
Příbram – Kroměříž 0:2 (0:2)
Branky: 32. Holík, 36. Večeřa. Rozhodčí: Machálek – Dohnálek, Brázdil. ŽK: Urbanec, Svoboda (oba Příbram). Diváci: 648.
Táborsko – Sparta Praha B 1:1 (0:0)
Branky: 87. Voleský – 90.+4 Říha. Rozhodčí: Orel – Kotík, Marek. ŽK: Polyák – Lilling, Zíka, Mensah, Osmani, Kotíšek. ČK: 58. Mensah. Diváci: 680.
Dynamo České Budějovice – Ústí nad Labem 1:2 (1:1)
Branky: 26. Chizurum – 3. Do Marcolino, 57. Moulis. Rozhodčí: Opočenský – Volf, Malimánek. ŽK: Osaghae (Ústí). Diváci: 856.
Prostějov – Baník Ostrava B 1:3 (0:1)
Branky: 82. Hais – 2. Jaroň z pen., 77. Škrkoň, 90.+2 Drozd. Rozhodčí: Pechanec – Novák, Šůma. ŽK: Š. Polášek – Řeháček, Sirotek, Šehič. Diváci: 682.