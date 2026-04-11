Zbrojovka schytala debakl v Opavě, Artis nestačil na Vlašim

Fotbalisté Zbrojovky v dlouhém oslabení utrpěli v 22. kole druhé ligy vysokou porážku 0:4 v Opavě. Suverénní lídr tabulky prohrál v soutěži teprve podruhé. Svěřenci trenéra Martina Svědíka jsou v čele o 15 bodů před dnešním soupeřem. Slezané se posunuli na druhé místo o bod před Táborsko. Další brněnský celek Artis doma podlehl Vlašimi 1:3.
Domácím zajistil vedení hned v šesté minutě Sy. Ve 24. minutě Markovič zfauloval autora první branky, který by běžel sám na branku, a dostal červenou kartu. Opava přesilovku okamžitě dvakrát zužitkovala trefami Helešice a Ndiayeho. Druhý jmenovaný po přestávce stanovil konečné skóre.
Slezané, kteří jsou vyšetřováni v korupční a sázkařské kauze, na druhý pokus poprvé vyhráli pod koučem Navrátilem. Bodově se na Opavu mohl dotáhnout Artis. Brněnský tým ale nevyužil páteční zaváhání Táborska s poslední Spartou B a po porážce s Vlašimí za ním zůstal o dva body na čtvrtém místě.
Hosté vedli díky Kašpárkovi, po změně stran přidal druhý zásah Koné. S okamžitou odpovědí přispěchal Fomba, jenže poslední slovo měl Rama.
Středočeši jsou neporaženi už sedm kol, pošesté z toho zvítězili a jsou devátí. Artis nebodoval ve třetím z posledních čtyř zápasů a ve druhém duelu pod trenérem Nádvorníkem poprvé našel přemožitele.
Výsledky 22. kola druhé fotbalové ligy
Opava – Zbrojovka Brno 4:0 (3:0)
Branky: 29. a 65. Ndiaye, 6. Sy, 26. Helešic. Rozhodčí: Černý – Pochylý, Žurovec. ŽK: Novák, Srubek – Hofmann. ČK: 24. Markovič (Zbrojovka). Diváci: 2814.
Artis Brno – Vlašim 1:3 (0:1)
Branky: 56. Fomba – 19. Kašpárek, 54. Koné, 84. Rama. Rozhodčí: Trska – Ježek, Lakomý. ŽK: Hájek, Dufek (oba Vlašim). Diváci: 912.