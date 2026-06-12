Partey nedostal vízum a vynechá úvodní zápas

Záložník Villarrealu Thomas Partey nedostal kanadské vízum a zmešká první utkání ghanských fotbalistů na mistrovství světa v Torontu proti Panamě. Potvrdila to mezinárodní federace FIFA bez bližších informací. Bývalý hráč Arsenalu čelí v Británii obvinění ze sedmi případů znásilnění čtyř různých žen v letech 2020 až 2022. Soudní proces ho čeká v příštím roce. Partey vinu odmítá.
„Jeho žádost o vízum kanadská vláda zamítla. FIFA se na imigračních procesech hostitelských zemí, včetně udělování víz, nepodílí,“ uvedla fotbalová federace v prohlášení pro agenturu Reuters.
Ghaňané, kteří mají během šampionátu základnu v Bostonu, vstoupí do turnaje v Torontu ve čtvrtek středoevropského času. Další zápasy sehrají na americké půdě. Proti Anglii hrají ve Foxboroughu a s Chorvatskem se potkají ve Filadelfii.
Dvaatřicetiletý Partey byl v letech 2017 a 2018 v Ghaně vyhlášen nejlepším fotbalistou roku. Působil také v Atléticu Madrid, s nímž vyhrál španělskou ligu a Evropskou ligu a došel do finále Ligy mistrů. Za reprezentaci odehrál 57 zápasů a je druhým nejzkušenějším hráčem současného výběru.
Na šampionátu, který hostí USA, Kanada a Mexiko, dopadl podobně jako somálský rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, jehož úřady po příletu nevpustily do USA. Somálsko patří k zemím, jejichž občanům administrativa prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Konkrétní důvod u Artana úřady neuvedly.