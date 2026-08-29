Tři zápasy nabídl sobotní program 3. kola ženské Fortuna Ligy. Vedoucí Slavia ani ve třetím zápase nedostala gól a rozstřílela Lokomotivu Brno 9:0. Sparta potvrdila proti Slovácku roli favorita a vyhrála 3:0. Na první body v ročníku dosáhla Plzeň, které stačila trefa Šárky Kynclové k vítězství 1:0 nad Ostravou.
Slavia deklasovala Lokomotivu 9:0 a vede tabulku se skóre 23:0
Slávistky jasně ovládly i třetí utkání v nové sezoně a opět neinkasovaly. Po výhře nad Plzní a Ostravou rozdrtily Lokomotivu Brno 9:0 a jejich celkové skóre je 23:0.
Skóre otevřela ve čtvrté minutě z penalty Kamila Dubcová. Hattrickem se blýskla Klára Cvrčková, po dvou gólech daly Dubcová a Denisa Veselá, jedním gólem přispěly Barbora Polcarová a Lucie Kroupová. Lokomotiva zaznamenala jen dvě střely na branku proti osmnácti slávistickým.
Slávistky příští týden čeká derby se Spartou. Lokomotiva narazí na Plzeň. V tabulce je poslední, jako jediná dosud nebodovala a stále čeká na svůj první gól v sezoně. Má skóre 0:12.
Sparta zdolala Slovácko
Fotbalistky Sparty si poradily se Slováckem 3:0 a nadále zůstávají v lize s devíti body stoprocentní. O všechny trefy v utkání se postaraly zahraniční hráčky. Ještě v prvním poločase otevřela skóre Američanka Hallie Bergfordová.
V druhé půli na ni navázala její krajanka Elizabeth Ospecková a prosadila se také Rakušanka Lainie Fuchsová.
Slovácko se snažilo alespoň korigovat skóre, ale nedařilo se mu v koncovce. V 78. minutě v největší šanci skončila střela Markéty Jančářové na břevně. Slovácko tak v tabulce zůstalo na čtyřech bodech po třech utkáních.
Plzeň rozhodla prvním gólem v ročníku
Až ve třetím kole ligy se podařilo poprvé fotbalistkám Plzně dostat míč do sítě soupeřek. Proti Ostravě ukončila čekání na gól Západočešek sedmnáctiletá Šárka Kynclová, která po povedené akci v 18. minutě uklidila míč do prázdné branky.
Další trefu utkání nenabídlo. Ostrava se sice snažila vytvořit si v druhé půli tlak, ale ten nevedl k velkým šancím a hráčky se tak musely smířit s prohrou 0:1.
Stejně jako první gól zaznamenala Plzeň i první body a v tabulce se odlepila z posledního místa. Nyní je šestá právě před Ostravou, která má jeden bod. Poslední místo patří Lokomotivě Brno, která je stále bez bodu.