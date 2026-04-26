Ve třetím kole nadstavby fotbalové ligy žen porazily fotbalistky Sparty Slovácko 4:1 a udržely v čele tabulky pětibodový náskok před druhou Slavií. Ta přehrála jasně Slovan Liberec 3:0. Slovácko drží třetí místo o bod před Libercem. V zápase posledních týmů tabulky zdolala Viktoria Plzeň soupeřky z FC Praha 2:1. Šance FC Praha na udržení v lize už je téměř nulová, předposlední Plzni stačí uhrát v posledních třech kolech jediný bod.
Ve dvanácté minutě duelu Slavie s Libercem se prosadila levačkou k tyči svým třetím ligovým gólem Lucie Kroupová, ve 30. minutě zvýšila na 2:0 Kamila Dubcová. Ve druhé půli šla na hřiště reprezentační útočnice Jana Žufánková, která po přihrávce od Kroupové dala na konečných 3:0.
Liberec odehrál podle statistik vyrovnané utkání a měl také několik šancí. Asi tu největší měla Denisa Skálová, jejíž střelu vytáhla slávistická gólmanka na břevno.
Trenér Slavie Filip Klapka vyjádřil spokojenost s výsledkem, nikoliv s hrou svých svěřenkyň. „Nebyla tam taková kvalita, kterou bychom si představovali. Stoprocentní výkon to za mě nebyl,“ prohlásil.
Sparta jasně zdolala Slovácko a nadále drží pětibodový náskok
Sparta v utkání se Slováckem jasně dominovala a zvítězila 4:1. Skóre otevřela v sedmé minutě Hallie Bergfordová, Ellie Ospecková pak o dvacet minut později krásnou technickou střelou navýšila na 2:0. Ve druhém poločase se v 66. minutě prosadila střídající náhradnice Dominika Huvarová a v 81. minutě zavěsila do růžku kapitánka hostujícího týmu Eva Bartoňová.
Malou náplastí na porážku byl pro domácí tým gól střídající Emy Juřeníkové v 84. minutě. Slovácko nyní cílí hlavně na zápas se Slovanem, v němž se nejspíš definitivně rozhodne, jestli se udrží na třetí pozici, nebo jednobodový náskok na Liberec ztratí. Slovácko se utká s Libercem 17. května doma, takže bude mít výhodu domácího prostředí.
Plzni stačí k záchraně bod
Záchranářský souboj ve skupině o udržení mezi Viktorií Plzeň a FC Praha dopadl lépe pro Západočešky. V osmé minutě dostala domácí do vedení Natálie Boháčová, střídající Klára Bauerová zvýšila ve druhé půli po pár minutách na hřišti na 2:0. Krátce nato si po nepřesné malé domů dala vlastní gól plzeňská kapitánka Kateřina Šrámková. V nastavení byla blízko srovnání Adéla Horáčková, ale její hlavička skončila na břevně.
Pražanky tak tři kola před koncem ztrácejí na předposlední Plzeň už osm bodů, Západočeškám stačí k záchraně uhrát ve zbylých třech kolech pouze bod.