Koubek před utkáním s Guatemalou: Větší minutáž dostanou hráči, kteří proti Kosovu nehráli

Trenér Miroslav Koubek chce v generálce před mistrovstvím světa proti Guatemale v New Jersey dostat do tempa i zkušenější hráče, kteří v přípravném domácím utkání s Kosovem nenastoupili. Soupeře v žádném případě nepodceňuje a věří, že se fanouškům vyplatí na zápas se začátkem v pátek ve dvě hodiny ráno středoevropského času vstávat. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
V neděli před odletem do Ameriky Koubek v předposlední přípravě před šampionátem při vítězství 2:1 nad Kosovem nasadil především hráče, kteří byli na hraně konečné nominace. Volno měla osmička opor, nenastoupili Patrik Schick, Pavel Šulc, Lukáš Provod či Tomáš Souček.
„Asi jste si všimli, že někteří zkušenější hráči, kteří toho mají za sebou hodně, neměli proti Kosovu zátěž. Teď to musíme zase vzít z druhého konce, potřebujeme tyto hráče dostat do herního varu a praxe. Takže to rozložíme a větší minutáž dostanou hráči, kteří proti Kosovu nehráli,“ citoval web FAČR Koubka, jehož svěřenci vstoupí do světového šampionátu o týden později v Guadalajaře proti Koreji.
Hlavně v útočné fázi jsou nebezpeční
Generálka s Guatemalou se odehraje v pátek nad ránem středoevropského času. „Myslím si, že kdo má rád fotbal, tak je to pro něj určitě zajímavá záležitost. Věřím, že budeme dobří a nabídneme dobrý sportovní zážitek, že to bude hezké utkání. To jsou asi ty důvody, proč by se divák, který by si nařídil budíka, měl podívat. Věřím tomu, že se to vyplatí,“ řekl Koubek.
„Nicméně chci podotknout, že to je stále jen generálka a součást ladění na vstup, který bude za týden. Je tady hlavní motiv dostat do herní praxe ty hráče, kteří teď nebyli v zápřahu. Zápas slouží hlavně k tomu, abychom se dostali do rytmu. Chceme, abychom měli celý balík hráčů rozehraný na poslední chvíle před šampionátem. Aby každý dostal nějakou minutáž a byl v pocitu připravenosti,“ podotkl kouč.
Guatemala na rozdíl od českého celku na šampionát nepostoupila, vypadla v závěrečné třetí fázi kvalifikace. „Čeká nás takový jihoamerický styl, jsou to techničtí hráči. Dokážou předvést někdy až neočekávané akce, hlavně v útočné fázi jsou nebezpeční. Mají nestandardní a zajímavá řešení. Pro nás by měla mluvit taková ta evropská rutina a organizovanost, tyhle zbraně by na ně mohly platit,“ mínil Koubek.
„Guatemalu nelze podcenit. Ano, někdy prohrají vyšším rozdílem jako naposledy s Alžírskem 0:7. Ale ten zápas jsme viděli a půl hodiny to bylo vyrovnané. Pak udělal brankář dvě fatální chyby, které položily celý tým. Ale pozlobili třeba USA, další silnější země. Takže soupeř, který umí hrát fotbal, zajímavý, nelehký,“ mínil Koubek.
Podmínky v Americe jsou velmi dobré
Po pondělním příletu do Ameriky jsou všichni hráči v nominaci v pořádku až na útočníka Jana Kuchtu, který musel proti Kosovu už v první půli střídat. „Podle lékařů se nejedná o nic vážného, ale včera byl teprve druhý den po zápase, nic se za dva dny nehojí. Nějaký čas ještě bude potřeba, aby mohl jít do zátěže. Nemá to ale být na dlouho, podle lékařů je to otázka dnů,“ přiblížil Koubek.
Podmínky v Americe si zatím pochvaluje. Po generálce se mužstvo přesune do Dallasu, kde bude mít základnu během turnaje. „Od první chvíle cítím takovou slavnostní atmosféru a natěšenost. Podmínky velmi dobré, jsem absolutně spokojený. Hotel, délka trasy na trénink, kvalita hřiště. Jsme zdraví, až na toho Kuchtiče. Kuchaře máme dva dokonce, takže nestrádáme, chuťově ani kvalitou, výběrem, sortimentem,“ podotkl Koubek s úsměvem.
„Byl jsem celkem až překvapený, jak hráči zvládli cestu, změnu času a vše s tím spojené. Byli v tréninku živí a je vidět, že se s tím vyrovnávají velmi dobře. Beru to jako naději, že případný handicap směrem do zápasu s Guatemalou by měl být srovnán. Určitě se na to nebudeme vymlouvat,“ řekl trenér.
Dva ze tří zápasů skupiny odehrají jeho svěřenci ve vysoké nadmořské výšce v Mexiku. „Děláme poctivě heat trénink, to je podle odborníků dobrá věc. Krevní obraz hráčů je v pořádku, nikomu nic nechybí. A kdyby chybělo, tak máme možnost věci řešit, doplnit železo. Nejlepší pro aklimatizaci by bylo strávit aspoň 14 dní v tom vysokohorském prostředí. Tu možnost mají JAR a Korejci, my ne,“ konstatoval Koubek.