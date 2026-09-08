Fotbal

Deniovým asistentem bude i Radek Bejbl


před 58 mminutami|Zdroj: ČTK

Dalším asistentem trenéra Santiho Denii u české fotbalové reprezentace bude jeho někdejší spoluhráč z Atlética Madrid Radek Bejbl. Jmenování čtyřiapadesátiletého bývalého záložníka Slavie a národního týmu schválil výkonný výbor FAČR.

Španělský kouč si hned při nástupu do funkce přivedl jako prvního asistenta svého krajana Pabla Ama.

Vicemistr Evropy z roku 1996 Bejbl sehrál při angažování Denii významnou roli prostředníka. Před jednáním s vedením asociace ho spojil s předsedou Davidem Trundou a reprezentačním manažerem Pavlem Nedvědem.

Rodák z Nymburka je mistr ligy a semifinalista Poháru UEFA se Slavií. Za národní tým odehrál 58 zápasů a vstřelil tři góly. Hrál také za Lens, Rapid Vídeň nebo Liberec. Stejně jako Denia se i Bejbl stal trenérem mládežnických reprezentací své země. Pracoval v letech 2018 až 2023 jako kouč českých výběrů do 17, 18 a 19 let.

Radek Bejbl na archivním snímku
Zdroj: Action Images / Aubrey Washington

„Radek Bejbl sehrál roli při jmenování trenéra Denii ohledně doporučení a potřebných informací, abychom rozhodnutí přijali. Nebyl prioritně záměr, že bude u týmu jako asistent, ale rychle se to tak vyvinulo. Trenér s Pavlem Nedvědem přišli, že by si přáli, aby to byl Radek. Přijal jsem to, už maká na plné obrátky,“ uvedl Trunda na tiskové konferenci.

S návrhem rychle souhlasil. „Kývl jsem, připadalo mi to racionální. Další argumenty nechám na Pavla a hlavního trenéra na tiskové konferenci před nominací na první sraz. Myslím, že Radek Bejbl je dobrá volba,“ řekl předseda.

Reprezentace vstoupí 26. září domácím duelem s Chorvatskem do Ligy národů, realizační tým však stále není zdaleka kompletní. „Bavíme se o dvou dalších trenérech. Také o pozicích fyzioterapeutů, masérů a dalších. Domluvili jsme se s Pavlem Nedvědem, že realizační tým představíme kompletní. Jsem zatím spokojený, jak to je,“ uvedl Trunda.

Avizoval, že v novém realizačním týmu zůstanou i někteří spolupracovníci trenéra Miroslava Koubka, který skončil po neúspěchu na letošním mistrovství světa. „Nějaký překryv se starým složením bude. Chystáme taky zahraniční obohacení v řádu jednotek, vesměs půjde o profesionály se zkušenostmi, abychom zprofesionalizovali fungování národního týmu. Celkový počet členů bude trochu užší než jsme byli zvyklí. Bavíme se třeba o zúžení PR týmu,“ řekl Trunda.

Vizitky asistentů trenéra české fotbalové reprezentace Pabla Ama a Radka Bejbla

Pablo Amo

Datum a místo narození: 15. ledna 1978, Madrid

Hráčská kariéra: Gijón (1997-02), La Coruňa (2002-05), Valladolid (2006), Huelva (2006-07), La Coruňa (2007-09), Zaragoza (2009-10), Panserraikos (2010-11), Olympiakos Nikósie (2011-12)

Trenérská kariéra: Kalkata (2016 asistent), San Luis/Mexiko (2017-18 asistent), reprezentace Španělska do 18 let (2019-22), reprezentace Španělska (2022-25 asistent), al-Arabí/Katar (2025), reprezentace ČR (od 2026 asistent)

Největší úspěchy: jako hráč vítěz španělského Superpoháru 2003, jako asistent zlato z ME 2024

Ostatní: bývalý obránce se sedmi desítkami startů ve španělské nejvyšší soutěži, brzdila jej častá zranění; krátce po ukončení hráčské kariéry začal pracovat jako trenér na španělském svazu, působil také v Číně, Austrálii, Indii či Mexiku; v letech 2022 až 2025 byl asistentem Luise de la Fuenteho u úspěšného španělského áčka; loni v únoru se stal hlavním koučem katarského al-Arabí, ale na lavičce vydržel jen sedm měsíců.

Radek Bejbl

Datum a místo narození: 29. srpna 1972, Nymburk

Hráčská kariéra: Nymburk (1982-87), Mladá Boleslav (1987-89), Slavia Praha (1989-96), Atlético Madrid (1996-00), Lens (2000-02), Slavia Praha (2002-05), Rapid Vídeň (2005-07), Liberec (2007-08)

Reprezentace: 58 zápasů, tři góly (1992-2001)

Trenérská kariéra: Žižkov mládež (2008-18), reprezentace ČR do 17 let (2018-20), reprezentace ČR do 18 let (2021-22), reprezentace ČR do 19 let (2022-23), reprezentace ČR (od 2026 asistent)

Největší úspěchy: jako hráč stříbro z ME 1996, mistr české ligy 1996, semifinále Poháru UEFA 1995/96

Ostatní: proslul jako pracovitý defenzivní záložník, největší klubové úspěchy slavil se Slavií a s Atléticem Madrid; hráčskou kariéru ukončil kvůli zdravotním problémům v roce 2008; jako trenér působil výhradně u českých mládežnických týmů, naposledy vedl před třemi lety reprezentaci do 19 let.

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