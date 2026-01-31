Počasí láká spíš na lyže a brusle, ale fotbalistům začíná jarní část první ligy. Po sedmitýdenní pauze nastoupí v Pardubicích Slavia, která je jediným dosud neporaženým týmem v soutěži i obhájcem titulu a lídrem tabulky. Ve stejný den spolu hrají pátá Karviná a čtvrtá Plzeň, kterou vede bývalý karvinský trenér Martin Hyský. Druhá Sparta nastoupí už v sobotu na Julisce v malém pražském derby proti Dukle. Na stadion třetího Jablonce přijedou Teplice.
Začíná fotbalové jaro, Slavia v Pardubicích, Plzeň v Karviné a Sparta na Dukle
Slavia podzimní část ligy končila sérií šesti výher a vede ligu s náskokem sedmi bodů na druhou Spartu. Nyní ale utrpěla dvě porážky na rozloučenou s Ligou mistrů – 2:4 v Praze s Barcelonou a 1:4 na Kypru s Pafosem.
Trpišovský řeší stopery
Trenér Jindřich Trpišovský má problémy zejména se stopery, které kosí zranění. „Pocity po prohře s Pafosem jsou hrozné, dostali jsme čtyři góly, to je neakceptovatelné. Musíme se dát dohromady a zvednout se. Není to jednoduchá situace. Začínali jsme se šesti stopery, teď máme zdravého jen jednoho. Musíme to vyřešit, honí se mi to v hlavě od konce zápasu s Pafosem,“ řekl kouč vedoucího týmu ligy.
Pardubice chtějí přenést do jara formu ze závěru podzimu, kdy se po třech výhrách za sebou posunuly na 11. místo. Se Slavií ale mají velmi špatnou vzájemnou bilanci. Uhrály s ní jen bod za remízu a poté následovala série deseti porážek.
„Na začátek jara máme asi největší kalibr, který u nás je. Slavia je specifická, hraje jeden na jednoho, hodně náročný fotbal, chce vás utavit. My tam ale necháme všechno,“ říká k zápasu pardubický trenér Jan Trousil.
Hyský se vrací do Karviné
Speciální zápas čeká plzeňského trenéra Hyského, jenž v říjnu přišel do Viktorie právě z Karviné. Jeho tým ve čtvrtek v Evropské lize už s jistotou postupu do vyřazovací fáze zvítězili 1:0 v Basileji a jediný prošel celou ligovou části bez porážky.
Západočeši doufají, že na povedené výkony v lednových pohárových zápasech navážou v Karviné, která je v tabulce za nimi jen o skóre. „Věřím, že nám výhra nad Basilejí pomůže a že kluci budou schopni zopakovat podobné výkony. Chceme vyhrát takhle každý zápas a teď se soustředíme na Karvinou,“ řekl Hyský.
Jeho nástupce v slezském týmu Marek Jarolím dokázal Karvinou v tabulce posunout ještě výš a prohrál s ním jediné z devíti soutěžních utkání. Karviná nicméně Plzeň doma v lize ještě neporazila, a to bude mít v neděli už devátý pokus. „Pozitivní je, že i v téhle zimě může přijít na Plzeň plný dům a může být skvělá atmosféra. Věřím, že jsme schopni hrát proti komukoliv, a jdeme do toho,“ uvedl Jarolím.
Priske cítí energii, ale Dukla potřebuje body
Sparta s Duklou neprohrála třináct soutěžních zápasů po sobě, v minulé sezoně ale ztratila na Julisce body za remízu 1:1 po gólu z poslední minuty nastavení. Pokud chce ještě zabojovat o titul, nesmí klopýtnout. „Cítím z týmu správnou energii a mentalitu. Jsem přesvědčený, že do jara jdeme správně nastavení a výborně připravení. Snad to ukážeme už s Duklou,“ říká dánský trenér Sparty Brian Priske. Jeho protějšek David Holoubek v minulosti také vedl Spartu.
Dukla má 14 bodů a je pouze o skóre před Ostravou a posledním Slováckem. Obě mužstva se hned na úvod jara utkají v důležitém záchranářském souboji, výhodu domácího prostředí bude mít v neděli celek z Uherského Hradiště.
Jablonec chce zastavit Teplice
Třetí Jablonec v lize porazil Teplice v posledních čtyřech vzájemných zápasech. Ale teplický celek, který je v tabulce desátý, má za sebou sérii šesti venkovních zápasů, v nichž vždy bodoval a jejich současný kouč Zdenko Frťala v minulosti vedl Jablonec.
Souboj ambiciózních týmů ze středu tabulky se hraje v sobotu v Olomouci, kam přijede Hradec Králové. Ve stejný den Mladá Boleslav přivítá Bohemians 1905. Nedělní program doplní utkání v Liberci, kam přijede Zlín.