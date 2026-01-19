Fotbal

Fotbal fokus podcast: Kolos Barcelona se valí do Edenu. Štace pro Köstla, rekordní Kričfaluši


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Český fotbal se probouzí ze zimního spánku. Ale ne snad, že by už začala liga, to se Slavia a Plzeň chystají na evropské poháry. Jak v nich obstojí? Jedno z témat pro nový díl Fotbal fokus podcastu, v němž diskutují Petr Nerad a Ondřej Nováček.

ODEBÍREJTE FOTBAL FOKUS PODCAST NA YOUTUBE KANÁLE ČT SPORT.

Fotbal, hokej i velo fokus podcast v Apple Podcasts – RSS – Spotify.

Hudba použita ze skladeb:

Bam Bam – Oro Flash
Black Ant – Michael Vendette

Poslechněte si také

Fotbal fokus podcast: Co bude s Kinským? Gólmanské jedničky, mise Hlavatý a změny ve druhé lize

12. 1. 2026

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.