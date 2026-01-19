Český fotbal se probouzí ze zimního spánku. Ale ne snad, že by už začala liga, to se Slavia a Plzeň chystají na evropské poháry. Jak v nich obstojí? Jedno z témat pro nový díl Fotbal fokus podcastu, v němž diskutují Petr Nerad a Ondřej Nováček.
Bam Bam – Oro Flash
Fotbal fokus podcast: Kolos Barcelona se valí do Edenu. Štace pro Köstla, rekordní Kričfaluši
Hudba použita ze skladeb:
Black Ant – Michael Vendette