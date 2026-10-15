Za surovou hru si Puškáč nezahraje tři zápasy, Kučera dva

Tři soutěžní zápasy vynechá útočník David Puškáč ze Slovácka. Tak ocenila disciplinární komise Ligové fotbalové asociace jeho vyloučení ve víkendovém prvoligovém utkání v Liberci. Jen o jeden zápas méně dostal za červenou kartu v zápase s Artisem Brno královéhradecký Jakub Kučera.
Puškáč v nedělním zápase 10. ligového kola v Liberci po necelé hodině hry u postranní čáry došlápl v souboji Alexandru Bužkovi nad kotník, kerému se noha ošklivě prohnula. Sudí Jakub Wulkan nejprve udělil žlutou kartu, po zásahu od videa a přezkoumání situace ale třiatřicetiletého útočníka vyloučil. V zápise pak zákrok označil jako surovou hru.
Slovácko i v deseti udrželo v Liberci náskok, v početní nevýhodě navíc dokázalo zvýšit vedení a zvítězilo 2:0. Puškáč bude celku z Uherského Hradiště chybět v ligových zápasech se Zbrojovkou Brno i na Spartě a v poháru proti Pardubicím 28. října.
Podobný zákrok předvedl i Kučera. V domácím duelu s Artisem Brno kopl hradecký záložník soupeře nad kotník a rozhodčí Tomáš Klíma ho bez většího váhání rovnou vyloučil. Zákrok rovněž popsal jako surovou hru.
Hradec Králové šel v 60. minutě za nepříznivého stavu 1:2 do deseti a s brněnským nováčkem nejvyšší soutěže nečekaně prohrál 2:4. Kučera zmešká zápasy na Slavii a s Jabloncem.
Pouze nejnižší možný, jednozápasový trest udělila komise za vyloučení v uplynulém kole olomouckému Louisi Lurvinkovi a zlínskému Jakubu Černínovi, který inkasoval druhou žlutou kartu až po závěrečném hvizdu utkání se Slavií.
Za nevhodné chování fanoušků při venkovním zápase v Uherském Hradišti zaplatí Baník Ostrava pokutu 70 tisíc korun, Slovácko za nezvládnutí pořadatelské služby zaplatí 50 tisíc. Za podobný prohřešek musí uhradit 70 tisíc Sigma Olomouc po utkání se Spartou. Viktoria Plzeň dostala pokutu 30 tisíc korun za nevhodné pokřiky fanoušků v utkání na Slavii.