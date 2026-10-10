Plzeň po reprezentační přestávce zabrala a v 10. kole první ligy přehrála Mladou Boleslav 3:0. Třízápasovou šňůru bez ligového vítězství uťal po Viktorii také brněnský Artis, který si odvezl všechny body z Hradce Králové po triumfu 4:2. Zbrojovka Brno nestačila na Jablonec a podlehla 0:1. Bohemians v posledním utkání hracího dne přetlačili ostravský Baník 1:0.
Viktoria nakročila k vítězství už v první půli
Plzeň zdolala Mladou Boleslav díky povedenému prvnímu poločasu, v němž otevřel skóre Christophe Kabongo už ve druhé minutě a v 21. minutě zvýšil Stefan Pirgič premiérovým gólem v plzeňském dresu. Triumf domácích Západočechů pojistil v samotném závěru Baboucarr Faal.
Západočeši se celkově s Evropskou ligou znovu radovali po čtyřech zápasech, v lize uspěli doma poprvé od 15. srpna, kdy přestříleli Zlín. Středočeši v posledních čtyřech ligových duelech pravidelně střídají porážky s výhrami, přesto zůstávají na třetím místě tabulky.
„Byl to těžký zápas, Boleslav má velmi dobrou výstavbu, dokázala nás zatlačit. Na druhou stranu jsme mohli rozhodnout mnohem dřív. Věřím, že vítězství klukům pomůže a budeme pokračovat v progresu,“ řekl plzeňský trenér Radoslav Kováč. „Do ofenzivy tam bylo hodně dobrých věcí, ale rozhoduje se ve vápnech a tam jsme dobří nebyli. Dnes se nám trochu otočil zápas, který jsme sehráli doma s Baníkem Ostrava. Produktivní byl tentokrát soupeř,“ uvedl mladoboleslavský trenér Aleš Majer.
Viktoria Plzeň – FK Mladá Boleslav 3:0 (2:0)
Viktoria Plzeň – FK Mladá Boleslav 3:0 (2:0)
Branky: 2. Kabongo, 21. Pirgič, 86. Faal.
Rozhodčí: Berka – Kubr, Slavíček – Rouček (video). ŽK: Pališčák, Gabriel, Sojka, Faal – John, Šubert. Diváci: 7645.
Plzeň: Ťapaj – Gabriel, Dweh, Prebsl, Pališčák (46. Souaré) – Hrošovský (78. Červ), Pirgič – Memič (71. Višinský), Panoš (65. Ladra), Sojka – Kabongo (65. Faal). Trenér: Kováč
Mladá Boleslav: Floder – Matoušek (71. Zachoval), Karafiát, Králik, Hybš – Kozel, Zíka – John (60. Kolářík), Langhamer (80. Špatenka), Šubert (71. Havran) – Klíma (60. Buryán). Trenér: Majer.
Divoký zápas v Hradci pro Artis
Hradec Králové nezvládl domácí zápas s Artisem. Východočeši sice vedli po proměněné penaltě Vladimíra Daridy, ale Brňané srovnali ještě před přestávkou zásluhou Alexise Aléguého. Drama nastalo v druhém poločase. Hosty poslal do vedení El Hadji Ndiaye a po červené kartě hradeckého Jakuba Kučery zvýšil náskok Neil Glossoa. O minutu později sice snížil Filip Čihák, ale tři body potvrdil moravskému celku Štěpán Harazim.
Hradečtí padli podruhé v řadě a doma čekají na další ligovou výhru od 6. září a jsou devátí. Artis přidal teprve druhé vítězství v sezoně, zlepšil se na osm bodů a pojistil si 14. příčku. Na předposlední Slovácko mají Brňané čtyřbodový náskok.
FC Hradec Králové – Artis Brno 2:4 (1:1)
FC Hradec Králové – Artis Brno 2:4 (1:1)
Branky: 12. Darida z pen., 76. Čihák – 33. Alégué, 56. Ndiaye, 75. Glossoa, 88. Harazim.
Rozhodčí: Klíma – Kotalík, Novák – Zelinka (video). ŽK: Abajas – Plechatý, Harazim, Fomba. ČK: 60. Kučera (Hradec). Diváci: 4716.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech (46. Petrášek) – Kučera, Darida, Dancák (63. Valenta), Trubač (72. Abajas) – Slončík (63. Umar), Čvančara – Mihálik (46. Vlkanova). Trenér: Horejš.
Artis: Kašík – Glossoa, Plechatý, Pojezný, Fully – Labík (81. Pospíšil), Boháč – Alégué (81. Harazim), Adediran (62. Fomba), Sanyang (10. Preisler) – Ndiaye. Trenér: Nádvorník.
Jablonec loupil v Brně
Zápas mezi domácí Zbrojovkou a Jabloncem nabídl jediný gól, když se v 85. minutě prosadil hostující Antonín Růsek, který rozhodl o první ligové venkovní výhře Severočechů od 2. srpna. Jablonec díky tomu poskočil na čtvrté místo a bodově se dotáhl na třetí Mladou Boleslav. Zbrojovka prohrála podruhé v řadě a je sedmá s bodovou ztrátou na duo Boleslav – Jablonec.
Zbrojovka Brno – FK Jablonec 0:1 (0:0)
Zbrojovka Brno – FK Jablonec 0:1 (0:0)
Branka: 85. Růsek.
Rozhodčí: Vokoun – Váňa, Dohnálek – Kocourek (video). ŽK: Dante, Langer – Hollý. Diváci: 6680.
Zbrojovka: Hrdina – Klíma, Pokorný, Kaká – Penxa, Čavoš (65. Langer), Zmrhal (87. Vedral), Dante – Vaníček (79. Rymarenko), Soliu (46. Ezeh) – Vašulín (65. Vachoušek). Trenér: Svědík.
Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič – Čanturišvili (90.+5 Souček), Sedláček, Nebyla (84. Okeke), Sobol – Hollý (70. Růsek), Kuol (70. Alioum) – Jawo (90.+5 Novák). Trenér Kozel.
Bohemians udolali Baník
Výhru Bohemians nad Baníkem zařídil jediným gólem zápasu Aleš Čermák, jenž se prosadil v 26. minutě. Dvacet minut před koncem přidal druhou branku klokanů Ladislav Almási, ale kvůli ofsajdu nakonec neplatila. Domácím to vadit nemuselo, Baník se na odpověď nezmohl. Bohemians tak v tabulce Ostravany přeskočili a jsou před nimi o dva body na jedenáctém místě.
Bohemians Praha 1905 – Baník Ostrava 1:0 (1:0)
Bohemians Praha 1905 – Baník Ostrava 1:0 (1:0)
Branka: 26. Čermák.
Rozhodčí: Trska – Dohnal, Ježek – Kvítek (video). Bez karet. Diváci: 6219.
Bohemians: Frühwald – Havel, Lischka, Kadlec – Mirvald, Čermák (90.+2 Vala), Smrž (69. Obinaja), Javorček – Krobot (69. Pilař), Květ (79. Černý) – Almási (90.+2 Heidenreich). Trenér: Veselý.
Ostrava: Jedlička – Frydrych, Nogha, Míček – Bewene, Planka (60. Musák), Boula (74. Traoré), Šancl (46. Gilbert), Holzer (83. Kmeť) – Jurečka (74. Kohút), Škrkoň. Trenér: R. Skuhravý.