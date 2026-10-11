Nečekaným výsledkem skončilo utkání desátého ligového kola v Liberci. Slovácko na severu Čech zvítězilo 2:0, přestože poslední půlhodinu hrálo oslabené v deseti. Pro Slovácko jde o první vítězství v sezoně. Góly se pod tři body podepsali Havlík a Juroška. V dalším ze zápasů Teplice remizovaly 1:1 s Olomoucí.
Skóre na začátku zápasu otevřel Marek Havlík, v 60. minutě dostal červenou kartu David Puškáč. Navzdory početní nevýhodě pak přidal pojistku na nečekaný triumf hostů z Uherského Hradiště střídající Pavel Juroška.
Slovan utrpěl teprve druhou porážku v sezoně a na vedoucí celek tabulky Slavii ztrácí z druhého místa už šest bodů. Slovácko zvítězilo v lize nad Libercem po šesti zápasech a sérii pěti proher. Na předposlední příčce má již šestibodový náskok na Zlín.
Slovan Liberec – 1. FC Slovácko 0:2 (0:1)
Slovan Liberec – 1. FC Slovácko 0:2 (0:1)
Branky: 14. Havlík, 88. Juroška. Rozhodčí: Wulkan – Volf, Ratajová – Adam (video). ŽK: Mašek – Stojčevski, Behiratche, Kostadinov. ČK: 60. Puškáč (Slovácko). Diváci: 3078.
Liberec: Koubek – Koželuh (65. Ashuku), Hůlka, Bořil, Kayondo (87. Stránský) – Masopust (46. Mikulenka) – Baboula (75. Rus), Faye, Bužek (65. Basiladze), Kušej – Mašek. Trenér: Fodrek.
Slovácko: Heča – Slončík, Behiratche, Stojčevski – Ndefe (81. Král), Kostadinov (81. Sosseh), Trávník, Blahút (68. Juroška) – Havlík, Vorlický (57. Šviderský) – Puškáč. Trenér: Jelínek.
Olomouc se rozešla smírně s Teplicemi
Olomouc poslal brzy do vedení Ahmad Ghali, v 70. minutě vyrovnal Idris Hopi. Bleskový obrat poté mohl zařídit Fortelný, jenže jeho ránu Koutný vyrazil. Domácí nakonec přestříleli soupeře 25:20. V závěru dostal ještě míč do sítě olomoucký Huk, radost mu ovšem zkazil ofsajd. Sigma tak neprohrála v lize s Teplicemi potřetí po sobě.
Hanáci hráli od 40. minuty bez vyloučeného Louise Lurvinka. Obě mužstva se po remíze v neúplné tabulce bodově dotáhla na třetí Mladou Boleslav, která má zápas k dobru. Sigma je o skóre čtvrtá, Severočeši šestí.
FK Teplice – Sigma Olomouc 1:1 (0:1)
FK Teplice – Sigma Olomouc 1:1 (0:1)
Branky: 70. Hopi – 3. Ghali. Rozhodčí: Černý – Malimánek, Hurych – Adámková (video). ŽK: Zlatohlávek (Teplice). ČK: 40. Lurvink (Olomouc). Diváci: 3743.
Teplice: Trmal – Bílek (56. Švanda), Vientiess, Večerka, Riznič – L. Mareček (88. Jukl), Fortelný – Radosta, Čermák (69. D. Mareček), Auta (69. Hopi) – Zlatohlávek (56. Kozák). Trenér: Frťala.
Olomouc: Koutný – Sylla, Malý, Lurvink – Ghali (78. Huk), Beran, Soldo, Borges – Janošek, Tkáč (46. Hadaš) – Sejk (85. Kliment). Trenér: Hapal.