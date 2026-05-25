Wolfsburg poprvé vypadl z Bundesligy, nestačil na Paderborn

Fotbalisté Wolfsburgu sestoupili poprvé v klubové historii z nejvyšší německé soutěže, v níž hráli nepřetržitě od postupu v roce 1997. Mistři z roku 2009 podlehli v odvetě baráže Paderbornu 1:2 po prodloužení, první zápas skončil minulý týden 0:0. Paderborn se vrací do elitní soutěže po šesti letech.
Wolfsburg rozehrál odvetu v Paderbornu lépe a ihned ve 3. minutě ho poslal do vedení Dzenan Pejcinovic. Ve 14. minutě však dostal druhou žlutou kartu Joakim Maehle a domácí využili dlouhou přesilovku k obratu. Filip Bilbija vyrovnal ve 38. minutě a v desáté minutě prodloužení rozhodl Laurin Curda.
Paderborn se dostal do německé nejvyšší soutěže potřetí po letech 2014 a 2019 a doplnil přímé postupující Schalke a Elversberg. Spolu s Wolfsburgem opouštějí elitní soutěž Heidenheim a St. Pauli.