Freiburg prohrál 2:3 na hřišti Hamburku, naděje Heidenheimu na záchranu žije

Čerstvý finalista Evropské ligy Freiburg, který ve čtvrtek uspěl v odvetě proti fotbalistům portugalské Bragy, v německé lize prohrál 2:3 na hřišti Hamburku a potřetí za sebou ztratil. V závěrečném kole Bundesligy bude hájit sedmé místo před Frankfurtem a Augsburgem, kteří na něj ztrácejí jediný bod.
Hamburk si vítězství zajistil díky dvěma brankám v rozmezí tří minut v závěrečné půlhodině, kdy se trefil Chorvat Vuškovič a poprvé v Bundeslize také střídající Portugalec Baldé.
HSV zvítězil na domácím hřišti poprvé od poloviny února po pěti zápasech a ligový ročník zakončí příští týden nejhůře na 12. místě.
Heidenheim zvítězil 3:1 na hřišti Kolína nad Rýnem a třetí výhrou z posledních pěti kol, během nichž také remizoval 3:3 s mistrovským Bayernem, se odlepil ze dna tabulky.
Dvěma góly utkání rozhodl záložník Schöppner, jenž se nejprve v úvodu trefil hlavou a v závěrečných 20 minutách po přízemní střele.
Heidenheim má před posledním kolem stejně bodů jako poslední St. Pauli a šestnáctý Wolfsburg na barážové příčce. Oba tyto týmy čeká vzájemný zápas, Heidenheim se střetne o možnou účast v baráži s desátou Mohučí.
Výsledky 33. kola německé fotbalové ligy
Výsledky 33. kola německé fotbalové ligy
Dortmund – Frankfurt 3:2 (42. Guirassy, 45.+1 Schlotterbeck, 72. Inácio – 2. Uzun, 87. Burkardt), Augsburg – Mönchengladbach 3:1 (24. a 72. Gregoritsch, 42. Fellhauer – 90+2. Reyna), Hoffenheim – Brémy 1:0 (27. Touré), Lipsko – St. Pauli 2:1 (45. Schlager, 54. Orbán – 86. Ceesay), Stuttgart – Leverkusen 3:1 (6. Demirovič, 45+7. Mittelstädt z pen., 58. Undav – 1. García), Wolfsburg – Bayern 0:1 (56. Olise), Hamburk – Freiburg 3:2 (14. Jatta, 64. Vuškovič, 67. Baldé - 16. a 87. Matanovič), Kolín nad Rýnem – Heidenheim 1:3 (10. Bülter – 8. a 72. Schöppner, 29. Ibrahimovič), Mohuč – Union Berlín 1:3 (48. Becker – 38. Ilič, 88. Burke, 90.+1 Juranovič).