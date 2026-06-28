Wissa málem přišel o zrak, teď střílí góly na MS. Chceme, aby na nás lidé byli hrdí, vzkázal do Konga

V anglické lize vstřelil za celý rok jediný gól, ale na mistrovství světa už má tři. Yoane Wissa byl při postupu fotbalistů Konga do play-off hlavní postavou a už teď se může těšit, že se ve středu v Atlantě ukáže Angličanům v lepším světle. Přitom před pěti lety málem přišel o zrak po brutálním útoku kyselinou.
V zápase s Uzbekistánem šestkrát vystřelil na branku. Vybojoval pokutový kop a sám ho bezpečně proměnil. Přitom za pět let v Anglii nedostal v lize šanci kopat penaltu, naposledy si to vyzkoušel ještě ve francouzském angažmá v Lorientu.
„Víte, že musíte vyhrát, a už v desáté minutě prohráváte. K tomu vám VAR neuzná gól. To pak není snadné. Museli jsme ukázat obrovskou odolnost. Když pak přijde obrat, musíte si ho užít,“ vrátil se k zápasu, když převzal cenu pro nejlepšího hráče.
V emotivním vzkazu se obrátil ke svým krajanům doma. „Tohle vítězství je pro vás. Vím, že to v naší zemi není snadné. Na východě Konga se válčí a pokaždé, když si oblékneme tento dres, myslíme na ty lidi tam. Chceme, aby na nás byli hrdí,“ řekl fotbalista, který se narodil ve Francii a do vlasti svých rodičů létá jen na mezistátní zápasy.
Radost má i z úspěchu dalších afrických zemí. „ Minule bylo Maroko v semifinále. Teď může snít ve velkém minimálně osm týmů. To, co africký fotbal čeká, je skvělé,“ dodal fotbalový hrdina z Konga.
Sám zažil hodně těžké chvíle v roce 2021 ještě v Lorientu. Útočnice, která vnikla do jeho bytu pod záminkou získání autogramu, chtěla unést jeho novorozenou dceru a chrstla fotbalistovi do obličeje kyselinu. Únos se nezdařil, žena byla odsouzena k osmnácti letům, ale Wissa musel podstoupit urgentní operaci očí. Lékaři se obávali, že oslepne, dodnes má v obličeji jizvy.
V té době byl na spadnutí jeho přestup z Lorientu do anglického Brentfordu a chyběla už jen lékařská prohlídka. Za této situace by asi málokterý klub za poloslepého hráče zaplatil osm a půl milionu liber, ale v Brentfordu to udělali. Poskytli Wissovi maximální podporu a dali mu čas na zotavení. Konžský útočník se jim odměnil, za čtyři roky nastřílel 45 branek v Premier League, víc než kterýkoli jiný hráč v novodobé klubové historii.
Devatenáct branek mu vyneslo angažmá v Newcastlu, který za něj zaplatil 55 milionů liber. Jenže přechod do nového působiště se Wissovi vůbec nepovedl. Z plánů, že by jeho góly nahradily Švéda Alexandera Isaka, který odešel do Liverpoolu, brzy sešlo. Podepsalo se na tom i zranění kolena, kvůli němuž konžský útočník tři měsíce nehrál a přišel i o start na lednovém mistrovství Afriky.
Wissa se postaví proti anglickým parťákům
Trenér Konga Sébastien Desabre na něj ale nezapomněl, na začátku června ho pozval na generálku proti Dánsku a po bezbrankové remíze ho zařadil do nominace. Na turnaji se ukázalo, že to byl skvělý tah. Fotbalista, který kdysi začínal v brance a hrál i ragby, zařídil remízu s Portugalskem i rozhodující obrat proti Uzbekistánu.
A fanoušci Newcastlu se musejí ptát: Je to ten samý hráč, který za celé jaro zaujal jen tím, že proti Crystal Palace nastoupil na poslední minutu, jen aby si vyměnil dres s Jeanem-Philippem Matetou? Teď se Wissa postaví proti hvězdám Premier League, mezi nimiž jsou i jeho kluboví spoluhráči Dan Burn a Anthony Gordon.
Hrát se bude znovu v Atlantě, jejíž ulice po utkání zaplnili tančící fanoušci s konžskými vlajkami. „Angličané sice budou vyprávět, jak fotbal vymysleli, ale Kongo jim ukáže, jak se hraje srdcem,“ napsal na sociální síť jeden fanoušek týmu „Leopardů“. A britská média připomínají, že Yoane Wissa dal na turnaji stejně gólů jako Harry Kane.