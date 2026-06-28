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Video ničí hru, fotbal by se ho měl zbavit, prohlásil Rooney po zápase Kolumbie s Portugalskem


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Kolumbie v posledním zápase ve skupině remizovala s Portugalskem 0:0. V nastaveném čase přitom dostal míč do branky Davinson Sánchez. Jeho gól však pro velmi těsný ofsajd neplatil, což vyvolalo nesouhlas expertů BBC. Podle bývalého útočníka Anglie Waynea Rooneyho video ničí hru a fotbal by se ho měl zbavit.

Oba soupeři už měli postup ze skupiny K jistý. Kolumbie uhájila první příčku a na úvod vyřazovací fáze narazí na Ghanu, druzí Portugalci si zahrají s Chorvatskem. Dramatický duel mohl ozdobit aspoň jeden gól, videorozhodčí však byl proti. Grafické znázornění ukázalo, že důvodem byla jen nepatrně přečuhující kopačka.

„VAR ničí hru, prostě se ho zbavte. Není to ofsajd a je mi jedno, co mi říkají a jaké informace mi dávají. Tohle prostě nemůže být ofsajd. Rafael Leao je brance blíž. Představte si, že by tento neuznaný gól měl rozhodnout, zda Kolumbie postoupí do dalšího kola, nebo ne,“ rozčílil se Rooney ve studiu.

Nahrávám video
Neuznaný gól Kolumbie v nastavení
Zdroj: ČT sport

Hlavou kroutil i další expert. „Jsem ohromený, myslel jsem si, že Rafael Leao tam zůstal,“ přidal se bývalý anglický obránce Stephen Warnock.

Kolumbie měla v utkání 24 střel, což je nejvíce v historii mistrovství světa od roku 1966. Ani jedna z nich se však neujala. „Brankáři Portugalců Diogu Costovi musíme přiznat velké uznání, předvedl několik fantastických zákroků. Myslím, že to byla jedna z nejlepších remíz 0:0, jaké jsem kdy viděl,“ uvedl Rooney.

Srovnání útoků Kolumbie – Portugalsko
Zdroj: ČT sport

„Vynikající zápas se spoustou kvalitních momentů. Bylo skvělé se na to dívat. Branka nepadla, ale panovala tam neuvěřitelná atmosféra,“ řekl Warnock o duelu v Miami.

Pro Kolumbii to byla při jejím 25. zápase vůbec první bezbranková remíza na mistrovství světa.

Momentum utkání Kolumbie – Portugalsko
Zdroj: ČT sport / Opta

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