Výzva a kvalitní příprava na baráž. Lvíčata se pokusí zaskočit Portugalce

Zkušenosti pro nové členy reprezentace, ale také velká výzva. Čeští fotbalisté do 21 let zakončí skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce na půdě silného Portugalska. V úterý nastoupí v Leirii, domácí už si zajistili první místo ve skupině B a tím pádem přímý postup na šampionát. Lvíčata mají jisté druhé místo a účast v listopadové baráži. Přímý přenos utkání sledujte na ČT sport od 18:15.
Na Euro, které uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
Tým trenéra Michala Bílka zahájil rozhodující sraz nečekanou remízou 1:1 v Ázerbájdžánu, kterou si zkomplikoval boj o druhou příčku. Potom ale na domácí půdě v Hradci Králové zdolal v přímém souboji Bulharsko 1:0 a o baráž již na hřišti vítěze skupiny nemůže přijít.
Lvíčata vyrazila k utkání v neděli ráno. Z pražského letiště zamířila do Porta, odkud se přesunula necelé dvě hodiny trvající cestou autobusem do Leirie. V kádru došlo k vynuceným změnám. „Do Portugalska s námi nevyrazili dva fotbalisté. Pavel Kačor má poraněné rameno a ze zdravotních důvodů s námi neodcestoval ani Adam Ševínský,“ uvedl trenér Bílek na webu fotbalové asociace.
Realizační tým operativně na poslední chvíli povolal Šimona Slončíka. Obránce Slovácka v minulých dnech absolvoval s reprezentací do 20 let turnaj právě v Portugalsku. Po jeho skončení tam počkal na příjezd jednadvacítky, ke které se připojil. Jistota baráže dává trenérům možnost vyzkoušet proti silnému soupeři další hráče. „V zápase na hřišti Portugalska uděláme poměrně hodně změn tak, aby si zahráli všichni kluci,“ řekl Bílek.
Los baráže se uskuteční 9. října v Nyonu, zápasy se budou hrát 9. až 17. listopadu. Také hráči vnímají úterní duel jako vítaný test před vrcholem podzimu. „Bude to pro nás skvělá příprava na baráž, která nás čeká v listopadu,“ uvedl brankář Jan Koutný.