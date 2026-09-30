Fotbal

Lvíčata mají jasnou baráž o ME. Proti Bulharům rozhodl jediný gól


30. 9. 2026Aktualizovánopřed 14 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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Gól Lukáše Maška v utkání s Bulharskem
Zdroj: ČT sport

Čeští fotbalisté do 21 let úspěšně zvládli důležitý duel s Bulharskem a po vítězství 1:0 si zajistili baráž kvalifikace o mistrovství Evropy. V Hradci Králové dal jediný gól na začátku druhého poločasu Lukáš Mašek.

Svěřenci trenéra Michala Bílka zakončí kvalifikační skupinu B za týden v Portugalsku, které od 21:00 hostí beznadějně poslední Gibraltar a výhrou může stvrdit postup na šampionát. Na závěrečný turnaj, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo projdou vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do listopadové baráže.

Trenér Bílek vsadil na stejnou základní sestavu jako v pátek při remíze 1:1 v Ázerbájdžánu. V prvním poločase Bulhaři více drželi míč, šance ale měli pouze Češi. V 16. minutě Škrkoňovo pohotové zakončení zneškodnil gólman Andrejev a v 24. minutě Konečný po rohovém kopu sám před bránou přestřelil.

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Sestřih utkání Česko "21" – Bulharsko "21"
Zdroj: ČT sport

Skóre se změnilo krátce po změně stran. Střídající Kačor vyslal za obranu Maška a ten umístil míč přesně k tyči. Liberecký útočník je s pěti zásahy nejlepším českým střelcem v kvalifikaci.

Lvíčata doma v kvalifikaci ani jednou neinkasovala a pevnou obranu potvrzovala i v dnešním utkání. Bulhaři dlouho nebyli v ofenzivě nebezpeční, naopak v 78. minutě byl blízko pojistce Kačor, proti jeho ráně vytáhl Andrejev další skvělý zákrok.

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Ohlasy utkání Česko "21" – Bulharsko "21"
Zdroj: ČT sport

Hosté zahrozili až v 84. minutě, Iliev z dobré pozice přestřelil. V závěru si Bulharsko vytvořilo tlak, který ale přerušila 89. minuta a Pavlovovo podražení unikajícího Kačora, po němž následovala červená karta. Záložník Slavie se při pádu zranil a Češi rovněž dohrávali bez jednoho hráče, protože už neměli k dispozici žádné střídání.

Skóre se už nezměnilo ani v pětiminutovém nastavení a česká reprezentace oplatila Bulharsku porážku 1:2 z úvodního vzájemného duelu.

Výsledky utkání Česko „21“ – Bulharsko „21“

Branka: 55. Mašek. Rozhodčí: Kos – Arys, Bohonos (všichni Pol.). ŽK: Mašek, Jelínek – Mitkov, Marinov, Jordanov, Jančev (trenér). ČK: 89. Pavlov (Bulh.). Diváci: 7030.
Česko: Koutný – Lissah, Ševínský, Konečný – Jelínek, Šín (88. Pech), Bužek, Sochůrek (46. Kačor), Labík (82. Vojta) – Škrkoň (82. Míček), Mašek (72. Vachoušek). Trenér: Bílek.
Bulharsko: P. Andrejev – Pavlov, Vladimirov, Božinov, Šiškov – Jordanov (83. Vidolov), Iliev, Mitkov (63. Stojanov) – Marinov (63. Kazaldžiev), Stojančov, Lazarov (75. Gigov). Trenér: Jančev.

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