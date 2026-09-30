Lvíčata mají jasnou baráž o ME. Proti Bulharům rozhodl jediný gól

Čeští fotbalisté do 21 let úspěšně zvládli důležitý duel s Bulharskem a po vítězství 1:0 si zajistili baráž kvalifikace o mistrovství Evropy. V Hradci Králové dal jediný gól na začátku druhého poločasu Lukáš Mašek.
Svěřenci trenéra Michala Bílka zakončí kvalifikační skupinu B za týden v Portugalsku, které od 21:00 hostí beznadějně poslední Gibraltar a výhrou může stvrdit postup na šampionát. Na závěrečný turnaj, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo projdou vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do listopadové baráže.
Trenér Bílek vsadil na stejnou základní sestavu jako v pátek při remíze 1:1 v Ázerbájdžánu. V prvním poločase Bulhaři více drželi míč, šance ale měli pouze Češi. V 16. minutě Škrkoňovo pohotové zakončení zneškodnil gólman Andrejev a v 24. minutě Konečný po rohovém kopu sám před bránou přestřelil.
Skóre se změnilo krátce po změně stran. Střídající Kačor vyslal za obranu Maška a ten umístil míč přesně k tyči. Liberecký útočník je s pěti zásahy nejlepším českým střelcem v kvalifikaci.
Lvíčata doma v kvalifikaci ani jednou neinkasovala a pevnou obranu potvrzovala i v dnešním utkání. Bulhaři dlouho nebyli v ofenzivě nebezpeční, naopak v 78. minutě byl blízko pojistce Kačor, proti jeho ráně vytáhl Andrejev další skvělý zákrok.
Hosté zahrozili až v 84. minutě, Iliev z dobré pozice přestřelil. V závěru si Bulharsko vytvořilo tlak, který ale přerušila 89. minuta a Pavlovovo podražení unikajícího Kačora, po němž následovala červená karta. Záložník Slavie se při pádu zranil a Češi rovněž dohrávali bez jednoho hráče, protože už neměli k dispozici žádné střídání.
Skóre se už nezměnilo ani v pětiminutovém nastavení a česká reprezentace oplatila Bulharsku porážku 1:2 z úvodního vzájemného duelu.
Výsledky utkání Česko „21“ – Bulharsko „21“
Výsledky utkání Česko „21“ – Bulharsko „21“
Branka: 55. Mašek. Rozhodčí: Kos – Arys, Bohonos (všichni Pol.). ŽK: Mašek, Jelínek – Mitkov, Marinov, Jordanov, Jančev (trenér). ČK: 89. Pavlov (Bulh.). Diváci: 7030.
Česko: Koutný – Lissah, Ševínský, Konečný – Jelínek, Šín (88. Pech), Bužek, Sochůrek (46. Kačor), Labík (82. Vojta) – Škrkoň (82. Míček), Mašek (72. Vachoušek). Trenér: Bílek.
Bulharsko: P. Andrejev – Pavlov, Vladimirov, Božinov, Šiškov – Jordanov (83. Vidolov), Iliev, Mitkov (63. Stojanov) – Marinov (63. Kazaldžiev), Stojančov, Lazarov (75. Gigov). Trenér: Jančev.