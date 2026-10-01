Hořká dohra utkání jednadvacítky. Kačor je s vykloubeným ramenem mimo hru

Velký úspěch reprezentace do 21 let, která po výhře nad Bulharskem postoupila do baráže evropské kvalifikace, kalí zdravotní problémy záložníka Pavla Kačora. Klubový hráč Slavie si v závěru utkání po soupeřově faulu vykloubil rameno, které mu v nemocnici srovnali v narkóze. Jeho absence se odhaduje na několik týdnů.
Lvíčata díky gólu Lukáše Maška v Hradci Králové porazila Bulhary ve středu 1:0 a zajistila si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na ME. Hosté dohrávali závěr bez vyloučeného Todora Pavlova, který unikajícího Kačora podrazil. Dvacetiletý záložník Slavie si při pádu vykloubil levé rameno.
„Má problémy s ramenem, jel hned do nemocnice. Pravděpodobně to vůbec nevypadá dobře. První informace je, že má vyhozené rameno, ale nemůžu to potvrdit,“ uvedl kouč Bílek po utkání. Češi rovněž dohrávali o deseti, protože už neměli k dispozici střídání.
Diagnóza se v hradecké fakultní nemocnici potvrdila. „Pavel musel dostat narkózu, aby mu rameno vrátili zpátky. Rentgen naštěstí vyloučil nějaké další vážnější poškození. Z nemocnice se vrátil zpátky k týmu, ráno nás zrovna před chvílí opustil,“ uvedl mluvčí Strouha ze soustředění v golfovém resortu Dříteč pod Kunětickou horou.
Bílkův tým uzavře skupinu v úterý proti Portugalsku v Leirii. Jelikož domácí už mají jisté první místo a přímý postup a Češi nemohou přijít o druhou příčku a baráž, očekává se, že oba týmy výrazně obmění sestavu. Bílek proto náhradu za Kačora povolávat nebude.
Doba léčby se odhaduje minimálně na šest týdnů, ofenzivní záložník tak nejspíš nestihne klíčové vyvrcholení kvalifikace. „Délku absence zatím nemůžeme odhadnout. Ale baráž se bude hrát za nějakých pět týdnů, takže Pavlův start v ní je samozřejmě ohrožen,“ řekl Strouha.
Los baráže proběhne 9. října v Nyonu, zápasy se budou hrát 9. až 17. listopadu. Kačor po letním přestupu z Karviné zasáhl v aktuální ligové sezoně do šesti zápasů Slavie bez vstřeleného gólu.