Vlachovský si kvůli natáčení fotbalistek nezatrénuje do konce života, rozhodla UEFA

UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, který byl odsouzen za tajné natáčení fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách, z pětiletého zákazu trénování na doživotní a rozšířila ho na všechny evropské soutěže. Unie evropských fotbalových asociací zároveň požádala světovou federaci FIFA, aby zákaz rozšířila na celý svět. Předsedkyně České asociace fotbalových hráčů (ČAFH) Markéta Vochoska Haindlová rozhodnutí UEFA označila za signál, že podobné chování je neakceptovatelné, a ocenila odvahu hráček promluvit. Klub FC Slovácko trest považuje za odpovídající.
Vlachovský si hráčky tajně natáčel čtyři roky, v počítači mu navíc policie našla i dětskou pornografii. U soudu za to loni v květnu dostal rok odnětí svobody s tříletou podmínkou, pětiletý zákaz trénování a každé z obětí má zaplatit 20 000 korun.
Fotbalistky Slovácka se proti trestu ohradily, protože podle nich byl nedostatečný. Česká asociace fotbalových hráčů (ČAFH) ve spolupráci s celosvětovou hráčskou unií FIFPRO proto požádala o zpřísnění sankcí.
Kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA žádosti vyhověla a trest pro Vlachovského, který byl v roce 2019 vyhlášen nejlepším trenérem českého ženského fotbalu, zpřísnila na doživotní zákaz trénování v Evropě.
„Současně komise požádala FIFA, aby zmíněný zákaz rozšířila na celý svět. Zároveň jsme vyzvali Fotbalovou asociaci ČR, aby panu Vlachovskému zrušila licenci, pokud už tak neučinila,“ uvedla komise.
Ocenění odvahy hráček promluvit
Vochoska Haindlová uvedla, že jde o logické vyústění celé situace. „Je to jasný signál nejen pro sportovní prostředí, že podobné chování je neakceptovatelné a bude velmi přísně postihováno. Pevně věřím, že tato sankce bude působit nejen preventivně, ale zároveň dává jasnou zprávu pro všechny oběti, které se kdy setkaly s podobnými praktikami, že vrcholné sportovní organizace, jako je FIFPRO, UEFA a FIFA, budou chránit své hráče a vytvoří bezpečné prostředí pro všechny, kteří chtějí hrát fair play,“ uvedla.
Za ČAFH vyjádřila Vochoska Haindlová uznání a poděkování hráčkám za odvahu promluvit, snahu něco změnit a za jejich přístup a spolupráci po celou dobu, kdy se asociace případem zabývá: „Bez hráček samotných bychom tohoto výsledku nikdy nedosáhli.“
Klub FC Slovácko uvedl, že ho událost z roku 2023 negativně zasáhla. „V celé věci jsme vystupovali jako poškozená strana a po odhalení celé záležitosti jsme s bývalým trenérem okamžitě ukončili spolupráci. Takové chování nemá ve sportu ani ve společnosti místo a trest považujeme za odpovídající,“ napsal klub ve vyjádření.