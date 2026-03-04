Česká asociace fotbalových hráčů (ČAFH) požaduje u mezinárodní federace FIFA doživotní zákaz působení ve fotbale pro trenéra Petra Vlachovského, který si čtyři roky tajně natáčel v šatnách a sprchách hráčky Slovácka.
Hráčská asociace chce doživotní distanc pro trenéra, který si tajně natáčel fotbalistky
Podle vyjádření Fotbalové asociace ČR pro ČTK Vlachovskému vinou spáchání trestného činu zanikla trenérská licence a podmínku v podobě bezúhonnosti pro její opětovné získání nyní nesplňuje. FAČR zároveň podniká kroky k tomu, aby se kouč nemohl znovu stát členem asociace.
Vlachovský dostal u soudu tříletý podmíněný trest, pětiletý zákaz trénování a každé z obětí má zaplatit 20 tisíc korun. Začátkem února o tom informoval server Seznam Zprávy.
Policisté případ odhalili náhodně, když monitorovali účty lidí na erotické seznamce, kde si vyměňovali dětskou pornografii. Hráčky považují trest pro trenéra za nedostatečný.
„Že ho budeme dál potkávat ve Starém Městě? Člověk, který je zapojený do dětské pornografie, bude moct dělat po pěti letech to samé? Ten trest je úplný výsměch,“ řekla nedávno v podcastu FotbalOna reprezentantka Jana Žufánková, bývalá útočnice Slovácka, která nyní hraje za pražskou Slavii.
Hráčská asociace požaduje pro Vlachovského doživotní zákaz působení ve fotbale. „S tímto požadavkem jsme se obrátili přímo na FIFA. Podle jejích předpisů a řádů se dá předpokládat, že by trenér měl celoživotní zákaz dostat,“ uvedla předsedkyně asociace Markéta Vochoska Haindlová.
Podle ní by všechny sexuální delikventy měla celoživotním zákazem trestat také Fotbalová asociace ČR. „Zatím to není možné, musel by se upravit disciplinární řád,“ řekla Vochoska Haindlová.
ČAFH má podporu celosvětové hráčské unie. „FIFPRO zjišťuje možné právní cesty ve prospěch hráčů, aby dosáhla celosvětového zákazu,“ uvedla unie na svém webu.
FAČR připravuje změnu stanov, která jí umožní nevyhovět žádosti o členství v případě, že by to bylo v rozporu s oprávněnými zájmy. „Tento návrh bude předložen ke schválení červnové valné hromadě,“ uvedla asociace v prohlášení.
„Zároveň v návrhu nového článku v disciplinárním řádu zavádíme přečin zneužití postavení, na jehož základě lze člena vyloučit a následně mu nedovolit stát se opět členem. Tuto změnu bude na svém řádném zasedání schvalovat výkonný výbor FAČR. Tyto změny nám umožní v budoucnosti nepřijmout pana Vlachovského zpět za člena, a to i v případě, že mu bude proveden tzv. výmaz trestu,“ uvedla FAČR.
Stejné mechanismy bude možné aplikovat i na obdobné případy. „Společným cílem je, aby osoby potrestané za tento typ přečinů nemohly působit v žádné roli v českém fotbalu,“ napsala asociace.
Jasné právní garance podle FAČR stanoví také řád trenérů s tím, že vybrané trestné činy jsou neslučitelné s výkonem trenérské činnosti. Umožňuje pozastavení licence v případě trestního stíhání a její automatický zánik při odsouzení.
Postižené fotbalistky také zklamalo, že ačkoliv stály o veřejné líčení, uherskohradišťský okresní soud rozhodl trestním příkazem bez nařízení hlavního líčení. Soudkyně Pavla Štefaníková uvedla, že hlavním důvodem byla snaha chránit poškozené.