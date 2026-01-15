Fotbalisté Boloni s českým reprezentantem přehráli Hellas Veronu 3:2 a ukončili tak sérii sedmi kol bez výhry. Martin Vitík odehrál i přes žlutou kartu v 16. kole italské Serie A celé utkání. Pod vítězstvím 3:1 na hřišti Coma se podepsal Francouz Adrien Rabiot, který AC Milánu vybojoval penaltu a sám dva góly vstřelil.
SESTŘIHVitíkova Boloňa porazila Veronu, tři body připsal i AC Milán
Úvod zápasu vyšel domácímu Hellasu a Orban si připsal šestý gól v ligové sezoně. Za Boloňu odpověděl také nejlepší střelec týmu, Orsolini sedmou sezonní trefou vyrovnal. Odgaard pak za dalších osm minut skóre otočil a Castro těsně před přestávkou zajistil favoritovi dvougólové vedení. Ve druhém poločase si dal hostující Freuler vlastní gól, Boloňa ale už navzdory závěrečnému tlaku domácích tři body uhájila.
Vedoucí Inter Milán ve středu porazil Lecce těsně 1:0, jeho městský rival dnes dokázal zareagovat. AC Milán prohrál na úvod italské ligy s Cremonou, od té doby rozšířil svou sérii již na 19 kol bez porážky.
Kempf zajistil na začátku utkání Comu vedení, v nastavení prvního poločasu vyrovnal Nkunku z penalty za zákrok na Rabiota. Právě faulovaný Francouz pak ve druhém poločase završil obrat skóre. V závěru se pak střelou zdálky trefil ještě jednou a stal se mužem zápasu.
Italská fotbalová liga – 16. kolo:
Hellas Verona – Boloňa 2:3 (13. Orban, 71. vlastní Freuler - 21. Orsolini, 29. Odgaard, 44. Castro), Como – AC Milán 1:3 (10. Kempf - 55. a 88. Rabiot, 45+1. Nkunku z pen.).