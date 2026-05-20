Aston Villa ovládla Evropskou ligu. Emery vylepšil vlastní rekord a raduje se popáté

Fotbalisté Aston Villy porazili ve finále Evropské ligy v Istanbulu Freiburg 3:0 a připsali si premiérové vítězství v soutěži. Anglický celek poslali do dvoubrankového vedení na konci prvního poločasu Youri Tielemans s Emilianem Buendíou. Po změně stran přidal pojistku Morgan Rogers.
Španělský trenér Unai Emery ve svém šestém finále Evropské ligy popáté triumfoval a vylepšil vlastní rekord soutěže. V minulosti slavil třikrát se Sevillou a jednou s Villarrealem.
Aston Villa čekala na cennou trofej 30 let od vítězství v anglickém Ligovém poháru. Na evropské scéně dosud uspěla pouze v sezoně 1981/82 v Poháru mistrů evropských zemí.
Evropská liga má podruhé za sebou anglického vítěze, loni soutěž ovládl Tottenham. Freiburg, který se v ligové fázi utkal i s Plzní (0:0), na premiérovou velkou trofej nedosáhl.
„Byla to sezona nahoru dolů. Cením si, jak se nám to po nepřesvědčivém začátku podařilo zvrátit. Pořád jsme makali, všichni hráči i realizační tým. A nakonec se můžeme radovat,“ řekl Tielemans v rozhovoru pro TNT Sports.
V úvodu utkání měla obě mužstva po jedné gólové příležitosti. Rogersovu křižnou střelu vyrazil brankář Freiburgu Atubolu, na druhé straně o půl metru minul Höfler.
Ve 41. minutě rozehrála Aston Villa signál z rohového kopu, na jehož konci si Tielemans naběhl na Rogersův centr a trefil volej přesně k tyči. Belgický střední záložník vstřelil za klub teprve druhý soutěžní gól v sezoně. V nastavení Buendía zvýšil neméně vydařeným technickým obstřelem z hranice vápna.
Snahu Freiburgu o zdramatizování duelu utnul v 58. minutě Rogers, jenž si na přední tyči našel Buendíovu střílenou nabídku a špičkou kopačky usměrnil míč do sítě.
„Trenér po mně chtěl, abych si došel pro nějaké góly i před bránu, tak jsem to udělal,“ podotkl Rogers. „Mám obrovskou radost, za nás i za fanoušky. Zapsali jsme se do historie,“ přidal.
Sedmý tým uplynulé sezony německé ligy ve druhém poločase zahrozil pouze v 73. minutě, brankář Martínez si s Rosenfelderovou dorážkou poradil.
Celek z Birminghamu si výhrou v Evropské lize zajistil místo v dalším ročníku Ligy mistrů, které si ale vybojoval už v Premier League, v níž skončí nejhůře pátý.
Finále fotbalové Evropské ligy v Istanbulu:
Freiburg – Aston Villa 0:3 (0:2)
Branky: 41. Tielemans, 45.+3 Buendía, 58. Rogers. Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni – Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: Treu – Buendía, Cash, McGinn.
Freiburg: Atubolu – Kübler (73. Makengo), Ginter, Lienhart (61. Rosenfelder), Treu – Eggestein, Höfler (61. Höler) – Beste (86. Günter), Manzambi, Grifo (73. Scherhant) – Matanovič. Trenér: Schuster.
Aston Villa: Martínez – Cash, Konsa, Torres (88. Mings), Digne (81. Maatsen) – Lindelöf (66. Onana), Tielemans (88. Luiz) – McGinn, Rogers, Buendía (81. Sancho) – Watkins. Trenér: Emery.