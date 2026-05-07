Horníček si finále Evropské ligy nezahraje, Braga odvetu nezvládla

Fotbalisté Bragy s českým gólmanem Lukášem Horníčkem čelili v odvetném semifinále Evropské ligy dlouhému oslabení, které však nakonec neustáli a ve Freiburgu prohráli 3:1. Do Německa přitom jeli s jednobrankovým náskokem. Bundesligový tým ve finále vyzve Aston Villu, která v anglickém souboji přehrála 4:0 Nottingham Forest.
Druhá nejprestižnější pohárová soutěž v Evropě vyvrcholí 20. května v Istanbulu. Freiburg si zahraje finále některé ze soutěží UEFA poprvé. Aston Villa je v prvním pohárovém finále od roku 1982, kdy ovládla Pohár mistrů evropských zemí, předchůdce Ligy mistrů.
Třiadvacetiletý Horníček měl šanci, že by v případě postupu do finále usiloval jako desátý Čech v historii o triumf v Poháru UEFA/Evropské lize. To se ale nepovedlo. Sen Bragy o druhé účasti ve finále soutěže dostal trhliny už v šesté minutě, kdy Dorgeles nedovoleně zastavil unikajícího Besteho a rozhodčí Massa ho vyloučil.
V 19. minutě využil početní výhodu po šťastném odrazu Kübler. Před koncem poločasu Manzambi vypálil zpoza vápna a Horníčkovi nedal šanci. V závěru úvodního dějství nastřelila Braga tyč, stejně jako domácí zkraje druhé půle. Hosty pak několika skvělými zákroky podržel Horníček, jenže v 72. minutě inkasoval potřetí, hlavou se opět trefil Kübler. Utkání ještě zdramatizoval Victor, na kýžený druhý gól, který by znamenal prodloužení, však hosté nedosáhli.
Střelecký účet Aston Villy otevřel v první půli Watkins, po změně stran se z penalty prosadil Buendía a po něm v 77. a 80. minutě McGinn. Birminghamský celek ukončil sérii tří soutěžních proher, Nottingham napříč všemi soutěžemi našel přemožitele po 10 zápasech.
Trenér Emery je se čtyřmi triumfy v Evropské lize rekordmanem, po třech prvenstvích se Sevillou a jednom s Villarrealem nyní může dokráčet na vrchol s „Villans“. V minulé sezoně ovládl soutěž Tottenham, z německých celků naposledy v roce 2022 uspěl Frankfurt.
Anglický fotbal bude mít zástupce v každém ze tří pohárových finále, což se ještě žádné zemi předtím nepovedlo. Arsenal v úterý postoupil do závěrečného souboje v Lize mistrů, jiný londýnský tým Crystal Palace dnes došel do finále Konferenční ligy.
Odvetná utkání semifinále fotbalové Evropské ligy:
Freiburg – Braga 3:1 (2:0)
Branky: 19. a 72. Kübler, 41. Manzambi – 79. Victor. Rozhodčí: Massa – Meli, Alassio – Chiffi (video, It.). ŽK: Victor, Gorby, Tiknaz, Martínez. ČK: 6. Dorgeles (všichni Braga). První zápas: 1:2, postoupil Freiburg.
Aston Villa – Nottingham 4:0 (1:0)
Branky: 77. a 80. McGinn, 36. Watkins, 57. Buendía z pen. Rozhodčí: Nyberg – Beigi, Söderkvist (všichni Švéd.) – Brisard (video, Fr.). ŽK: Morato, Cunha (oba Nottingham). První zápas: 0:1, postoupila Aston Villa.