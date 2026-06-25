Vinícius se těší na dárek od trenéra za gól hlavou

Na mistrovství světa se zatím trefil útočník Realu Madrid v každém zápase a naposledy ve středu v Miami hned dvakrát. Brazilec Vinícius Júnior pořádně prohnal skotskou obranu a při druhé brance ukázal, že se umí prosadit i hlavou, za co mu slíbil dárek trenér Carlo Ancelotti před zápasem.
Se svými 176 centimetry se hvězda Realu Madrid do vzdušných soubojů moc nehrne. Podle fotbalových statistik dal hlavou teprve šestý gól a to jich má na kontě v klubech a v reprezentaci už 159. V Miami skvěle odhadl trajektorii Guimaraesova centru a našel si ideálně místo za téměř dvoumetrovým brankářem Gunnem.
„Slíbil jsem bossovi (trenérovi Carlovi Ancelottimu), že dám gól hlavou. Tvrdil, že je to nemožné a že mi dá dárek, když to dokážu. Tak jsem zvědavý, s čím přijde,“ usmíval se po utkání, když i potřetí převzal cenu pro nejlepšího hráče zápasu.
Po nepříliš povedené sezoně v Realu Madrid, v níž „Bílému baletu“ nepomohl k žádné trofeji, si užívá úspěch na světové scéně. V Miami sehrál pravděpodobně nejlepší zápas v kanárkovém dresu. Na hřišti hýřil aktivitou, vypálil osm střel a pětkrát zamířil mezi tyče. Předvedl pět úspěšných driblinků a třináct doteků míče v šestnáctce. Víc jich měl dosud na turnaji jen Kanaďan Jonathan David proti oslabenému Kataru.
Hned při prvním gólu rozjásal diváky, jak se parádně zbavil skotského gólmana. Druhý gól mu vzal videorozhodčí, protože před ním brnkl o nohu bránícího Hendryho. „Byl jsem v tu chvíli na rozhodčího pěkně naštvaný, protože to byl čistý souboj. Ale nakonec to nebylo důležité,“ vrátil se ke sporné situaci.
V poslední čtvrthodině třikrát naznačil, že jeho kombinace s uzdraveným Neymarem budou fanoušky bavit. Už několikrát zopakoval, že brazilský rekordman je pro něj vzorem. „ Všechno, co na hřišti dělám, je jen pokusem zopakovat to, co dělá on. Celá moje generace k němu vzhlížela. Když je teď s námi znovu v kabině a na trávníku, cítíme se neporazitelní,“ prohlásil. Když se dozvěděl, že Neymar pojede na šampionát, okamžitě mu s pokorou předal dres s číslem deset.
Tím, že dal na mistrovství světa gól v každém zápase ve skupině, se zařadil mezi brazilské legendy, jakými jsou Pelé, Ronaldo, Romário nebo Rivaldo. A také se se čtyřmi zápisy vehementně přihlásil do souboje hvězd o Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce. Opakovaně ale zdůrazňuje, že ho individuální statistiky vůbec nezajímají. „Nejsem tady proto, abych se stal nejlepším hráčem turnaje, ale proto, abych vrátil Brazílii na vrchol,“ prohlásil před šampionátem.
Dlouho slýchal, že reprezentaci, v níž od roku 2019 odehrál 52 zápasů, nedává tolik jako Realu. V Kataru se před čtyřmi roky loučil s jediným gólem po penaltovém rozstřelu s Chorvatskem ve čtvrtfinále. Když o dva roky později „kanárci“ vypadli na jihoamerickém šampionátu ve stejné fázi, byl označen za jednoho z hlavních viníků, přestože při porážce od Uruguaye kvůli kartám na hřišti chyběl.
Zlom nastal, když reprezentaci před rokem převzal trenér Ancelotti, který dobře zná jeho kvality ze společného působení v Realu. Společně se na San Bernabéu dvakrát radovali z triumfu v Lize mistrů. „Cítím, že mám od něj na hřišti absolutní svobodu, a to mi vyhovuje. Věřím mu, když tvrdí, že můžu dokázat to samé co v Realu,“ řekl Vinícius Júnior.
Italský kouč mu poklonu vrátil. „ Může hrát na různých pozicích a týmu hodně pomáhá. Je to radost vidět ho v téhle formě. Dokázal, že je jedním z nejlepších fotbalistů na světě. Nikdy jsem nepochyboval, že se dostane na tuto úroveň,“ řekl Ancelotti.