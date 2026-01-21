Gólem a třemi asistencemi odpověděl brazilský fotbalista Vinícius Júnior na kritiku a pískot fanoušků v úvodu domácího utkání Ligy mistrů proti Monaku (6:1). Brazilský křídelník v televizním rozhovoru po zápase 7. kola ligové fáze přiznal, že stejně jako celý Real Madrid prožívá těžké období.
Vinícius Júnior: Nechci, aby se na mě doma bučelo. Musím se snažit získat fanoušky
„Nechci, aby se na mě doma bučelo, tady bych se měl cítit naopak co nejlépe. Ale fanoušci na to mají právo. Já se musím snažit, abych je zase dostal na svou stranu, protože v Realu chci zůstat ještě hodně dlouho,“ řekl Vinícius televizní stanici TNT.
Real neprožívá ideální sezonu a pod ještě větší tlak vlastních příznivců se dostal po Novém roce, kdy prohrál souboj o španělský Superpohár s Barcelonou a následně vypadl z domácího poháru s druholigovým Albacete. Po porážce s katalánským rivalem byl odvolán trenér Xabi Alonso, s nímž měl podle médií Vinícius spory.
„Poslední dny byly pro mě těžké. Fanoušci na mě bučí, navíc se toho o mně hodně napsalo. Pořád je na mě upřena pozornost, ale byl bych nerad, kdyby to bylo kvůli tomu, co se stane mimo hřiště,“ řekl pětadvacetiletý Brazilec.
Pískot na Viníciuse
Někteří fanoušci vypískali svou ofenzivní hvězdu před utkáním s Monakem a v jeho úvodu, tak jako během sobotního ligového duelu s Levante. Jiní příznivci „Bílého baletu“ se pro změnu za Viníciuse i další hráče postavili. Nespokojenost s přibývajícími minutami mizela a diváci nakonec viděli jednoznačný triumf svěřenců Álvara Arbeloy, který posunul Real na druhé místo neúplné tabulky ligové fáze.
„Tohle vítězství je pro nás hodně důležité. Hrajeme za největší klub na světě, vždycky na nás budou vysoké nároky. Dobře vím, co znamená nosit tenhle dres. Jediné, co můžu dělat, je každý zápas odvádět stoprocentní výkony pro tým,“ prohlásil Vinícius.