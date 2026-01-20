Ani v sedmém zápase fotbalisté Arsenalu nezaváhali. Další vítězství si připsali proti Interu, který porazili 3:1. O šok se postarali hráči Bodö/Glimt, kteří šokovali Manchester City (3:1). V dalším ze zápasů Real Madrid deklasoval Monako 6:1.
Arsenal má sedmé vítězství, šoku čelí Manchester City
Inter v minulém kole doma prohrál s Liverpoolem a nestačil ani na lídra Premier League. Gabriel Jesus nejprve šikovně tečoval střelu Nizozemce Timbera, což byl 400. gól Arsenalu na evropské scéně. Po vyrovnávací brance Chorvata Sučiče pak přesně zakončil po Sakově rohovém kopu. Odpor domácích definitivně zlomil střídající Švéd Gyökeres a Arsenal oplatil Interu loňskou porážku 0:1.
Fotbalisté norského klubu Bodö/Glim už bez šance na postup porazili Manchester City 3:1. Vítěz soutěže z roku 2023 dohrával v deseti bez vyloučeného majitele Zlatého míče Rodriho a zkomplikoval si cestu k přímému postupu do osmifinále.
Manchester City si po nedělní ligové porážce v derby nezlepšil náladu ani na umělé trávě za polárním kruhem. Postaral se o to především Dán Högh dvěma slepenými góly v rozpětí tří minut a o hattrick ho připravil jen videorozhodčí. Po přestávce Hauge trápení favorita ještě umocnil, čtvrtému gólu se postavilo do cesty břevno.
Hvězdný Haaland se proti svým krajanům neprosadil a Francouz Cherki po hodině hry jen zmírnil porážku třístou brankou Citizens v Lize mistrů. Vzápětí si Španěl Rodri krátce po sobě vykoledoval dvě žluté karty.
Bodö/Glimt zatím sbíral body jen za tři remízy a nyní poprvé po šesti pokusech zdolal soupeře z kolébky fotbalu. V září k tomu měl blízko v duelu s Tottenhamem, ale dvoubrankový náskok tehdy neudržel.
Bruggy po vydařené zářijové premiéře, v níž rozdrtily Monako také 4:1, ukořistily v následujících pěti kolech jen jediný bod. Dnešní zápas byl ale jejich jednoznačnou záležitostí. Skóre otevřel srbský záložník Stankovič volejem z hranice šestnáctky a druhý gól přidal kapitán Vanaken, který na stejném stadionu v listopadu zachránil Belgii remízu v kvalifikaci o mistrovství světa. Vermant a Mechele pak výhru zpečetili. Domácí zaznamenali čestný úspěch až v nastavení a zůstávají s jedním bodem poslední.
Bayer Leverkusen vstoupil do nového roku dvěma porážkami v bundeslize a další utrpěl na hřišti Olympiakosu Pireus. Český útočník Schick přišel až na posledních dvacet minut, to už domácí vedli 2:0. Portugalec Costinha potřeboval na úvodní gól jen necelé dvě minuty, v nastavení prvního poločasu náskok zdvojnásobil íránský útočník Taremí.
V souboji dvou týmů ze dna tabulky uspěl Ajax na hřišti Villarrealu. Brankář Jaroš za nejhorší obranou v soutěži udržel čisté konto do 50. minuty, než ho nechytatelnou střelou překonal Kanaďan Oluwaseyi. Izraelec Glukh a Nor Edvardsen ale strhli vedení na stranu hostů. Na tom, že oba soupeři po ligové fázi skončí, se však nic nemění.
Neapoli se v Lize mistrů venku nedaří, o čemž svědčí pět porážek v řadě a nejhorší bilance ze všech týmů v soutěži. V Kodani zužitkoval Skot McTominay početní výhodu po vyloučení Delaneye, ale Švéd Larsson vyrovnal. Penaltu sice neproměnil, ale chybu napravil z dorážky a stanovil remízu 1:1.
Sporting Lisabon doma ještě neztratil ani bod a ani obhájce trofeje Paris St. Germain ho nenachytal. Hlavním hrdinou byl Kolumbijec Suárez, který vstřelil dvě branky, Gruzínec Kvaracchelija sice poprvé odpověděl, ale domácí už podruhé náskok neztratili.
Tottenham Hotspur v této sezoně v Lize mistrů jako jediný doma ještě neinkasoval a bilanci mu nepokazila ani Borussia Dortmund, přestože do Londýna dorazila s vizitkou nejproduktivnějšího útoku v soutěži. Jedinými střelci byli Argentinec Romero a Solanke. Hosté, pro něž první návštěva ostrovů v této sezoně skončila v Manchesteru debaklem 1:4, hráli od 26. minuty v deseti. Švédský rozhodčí Nyberg po kontrole u videa neváhal vyloučit svého krajana Svenssona.
Výsledky Ligy mistrů
Kajrat Almaty – FC Bruggy 1:4 (0:2)
Branky: 90.+3 Sadybekov – 32. Stankovič, 38. Vanaken, 74. Vermant, 85. Mechele. Rozhodčí: Rumšas (Lit.).
Bodö/Glimt – Manchester City 3:1 (2:0)
Branky: 22. a 24. Högh, 58. Hauge – 60. Cherki. Rozhodčí: Jablonski (Něm.). ČK: 62. Rodri (Manchester City).
FC Kodaň – Neapol 1:1 (0:1)
Branky: 72. Larsson – 39. McTominay. Rozhodčí: Peljto (Bos.). ČK: 35. Delaney (Kodaň).
Inter Milán – Arsenal 1:3 (1:2)
Branky: 18. Sučič – 10. a 31. Gabriel Jesus, 84. Gyökeres. Rozhodčí: Pinheiro (Portug.).
Olympiakos Pireus – Leverkusen 2:0 (2:0)
Branky: 2. Costinha, 45.+1 Taremí. Rozhodčí: Mariani (It.).
Real Madrid – Monako 6:1 (2:0)
Branky: 5. a 26. Mbappé, 52.Mastantuono, 55. vlastní Kehrer, 63. Vinícius Júnior, 80. Bellingham – 72. Teze. Rozhodčí: Eskas (Nor.).
Sporting Lisabon – Paris St. Germain 2:1 (0:0)
Branky: 74. a 90. Suárez – 79. Kvaracchelija. Rozhodčí: Taylor (Angl.).
Tottenham – Borussia Dortmund 2:0 (2:0)
Branky: 14. Romero, 37. Solanke. Rozhodčí: Nyberg (Švéd.). ČK: 24. Svensson (Dortmund).
Villarreal – Ajax Amsterodam 1:2 (0:0)
Branky: 50.Oluwaseyi – 61. Glukh, 90. Edvardsen. Rozhodčí: Walsh (Skot.).