Jako první z českých týmů zasáhne po zimní pauze do evropských pohárů Slavia. Pražané hostí v předposledním kole základní části Ligy mistrů v Edenu Barcelonu. Sešívaní zůstávají v soutěži bez výhry a mají už jen mizivou naději na postup. I tak chtějí pětinásobného vítěze Ligy mistrů zkusit potrápit jako v roce 2019, kdy mu doma podlehli 1:2 a venku dokonce dosáhli na bezbrankovou remízu.
Ostrý start do jara. Slavia přivítá v Lize mistrů hvězdnou Barcelonu
Slavii se v prestižní soutěži nedaří a po šesti kolech ligové fáze figuruje na 34. pozici ze 36 účastníků, když dosud uhrála jen tři body za remízy.
Navíc od úvodního zápasu s Bodö/Glimt (2:2) pětkrát po sobě neskórovala a s dvěma brankami má vůbec nejhorší ofenzivu v soutěži.
Do vyřazovací fáze projde 24 týmů, osm nejlepších přímo do osmifinále. Slavii, která na postup ztrácí čtyři body, udrží teoretickou naději na účast ve vyřazovací části pouze senzační tříbodový zisk.
Pražané přitom v hlavní fázi Ligy mistrů čekají na výhru už dlouhých 17 zápasů, v evropských pohárech celkově třináctkrát po sobě nezvítězili.
Přesto červenobílí věří, že semifinalistu minulého ročníku dokážou pozlobit. „Chceme každý duel vyhrát, to je jasné, to se nemění. Ale je to gigant. Jsou našlapaní, my nemáme tolik bodů, kolik jsme chtěli mít. Ale hrajeme doma, půjdeme si to rozdat na férovku,“ řekl kapitán Jan Bořil.
„Kdybychom vyhráli, nebo třeba aspoň remizovali, byl by to sen. Ale jsme nohama na zemi. Víme, že teď je Barcelona někde úplně jinde, než jsme my,“ připustil pětatřicetiletý obránce před třetím vzájemným duelem obou soupeřů.
V říjnu 2019 si proti katalánskému gigantovi připsal svůj největší gól v kariéře, Slavia s favoritem doma po velkém boji prohrála 1:2. Ve venkovní odvetě pak šokovala Camp Nou remízou 0:0, mezi tyčemi zářil brankář Ondřej Kolář.
Liga mistrů se tehdy hrála ještě ve čtyřčlenných skupinách a dres Barcelony oblékal legendární kanonýr Lionel Messi.
„Bude to úplně jiný zápas než tehdy. Hráči Barcelony hodně chodí za obranu, typické jsou náběhy Raphinhy. Tehdy to bylo spíš o jednotlivcích jako třeba Dembélé, Messi. Nyní hrají mnohem atletičtější fotbal,“ mínil slávistický trenér Jindřich Trpišovský.
„Zažil jsem éru Xaviho, Iniesty a dalších, kdy hráli specifickým stylem. Nechci se pouštět do debat, kdy byla nejsilnější. Tahle Barcelona je podle mě nejkomplexnější směrem dopředu. Je to dobrý mix. Lewandowski, další hráči, hodně jim pomohl trenér. Spojila se španělská škola s německou precizností, disciplínou a kondicí,“ konstatoval Trpišovský.
Jeho svěřenci mají velkou nevýhodu v tom, že kvůli zimní pauze v české lize na rozdíl od soupeře od 13. prosince nehráli soutěžní zápas.
V přípravě na soustředění ve Španělsku postupně podlehli Basileji 3:4, remizovali s Karlsruhe 1:1 a po obratu v závěru zdolali Brann Bergen 2:1.
Barcelona ve víkendové generálce prohrála v San Sebastianu 1:2 a utrpěla porážku po sérii 11 soutěžních vítězství.
Katalánci měli v utkání nevídanou smůlu, pětkrát trefili brankovou konstrukci, přišli o tři góly a navíc sudí odvolal penaltu v jejich prospěch.
„Výsledek neodráží to, co se dělo na hřišti. Zasloužili jsme si vyhrát. Měli jsme smůlu, ale to se někdy ve fotbale stane. Musíme to přijmout a soustředit se na další zápas, který bude velmi důležitý,“ řekl Flick směrem k utkání v Edenu, kde se Barcelona pokusí o páté vítězství na české půdě po sobě.
Scházet jí bude jedna z hlavních hvězd Lamine Yamal, osmnáctiletý kanonýr si odpyká trest za tři žluté karty. Kvůli zranění z posledního duelu vypadl Kataláncům také jejich nejlepší střelec v ligové sezoně Ferrán Torres.
Slávistickému trenérovi by už neměli chybět obránci Tomáš Holeš a David Douděra, kteří kvůli drobným zdravotním problémům v minulém týdnu vynechali poslední zápas zimní přípravy. Navrátilec z afrického šampionátu další zadák Igoh Ogbu ještě nejspíš hrát nebude.
Do zápasu nemohou zasáhnout zimní posily v čele s reprezentantem Davidem Juráskem, neboť nejsou na soupisce pro ligovou fázi soutěže.