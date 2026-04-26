Stejně jako před rokem na sebe v semifinále Ligy mistryň narazily hráčky Lyonu a Arsenalu. Loni byl úspěšnější londýnský celek, který nakonec celou soutěž ovládl, a nakročeno k postupu má Arsenal lépe i tentokrát, když na stadionu Emirates dokázal zvítězit 2:1.
První poločas utkání mnoho šancí nenabídl. Jedinou větší příležitost si vytvořily fotbalistky Lyonu, když se po rychlém průniku a chytré kličce prakticky sama před brankou ocitla Jule Brandová, která nezaváhala a poslala hostující Lyon do vedení.
Do druhé půle ale jako by nastoupil na trávník jiný tým Arsenalu. Londýňanky byly aktivnější a od úvodních minut si vytvářely střelecké příležitosti. Odměnou jim byl kuriózní vlastní gól, který si vstřelily hráčky Lyonu. Hráčky Arsenalu měly i nadále více ze hry a nakonec se dočkaly i vítězné branky, kterou po velkém nedorozumění v hostující obraně vstřelila v 83. minutě Olivia Smith.
Úvodní duel druhého semifinále, v němž na sebe narazily celky Bayernu Mnichov a Barcelony, skončil remízou 1:1. Do vedení sice šel v úvodu utkání hostující katalánský celek zásluhou branky Ewy Pajorové, ve druhé půli se ale do hlavní role pasovala Franziska Kettová z Bayernu – ta nejdříve v 69. minutě vyrovnala, ale o deset minut později vyfasovala červenou kartu a oslabila svůj tým na závěrečné minuty.