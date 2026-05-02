Fotbal

Villarreal přejel Levante a drží si odstup od Atlética, které veze výhru z Valencie


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Vysokou výhrou si fotbalisté Villarrealu udrželi na třetím místě španělské ligy náskok na Atlético Madrid. Ve 34. kole porazili na svém stadionu 5:1 předposlední Levante. Jsou tak stále pět bodů před Atléticem, které i v kombinované sestavě zvítězilo 2:0 ve Valencii.

Villarreal dovedl k výhře dvěma góly Mikautadze, domácí rozhodli čtyřmi brankami v závěrečné půlhodině. Za Levante se prosadil dvacetiletý útočník Espí, jenž v posledních devíti kolech zaznamenal osm zásahů. Žlutá ponorka vyhrála doma pošesté v řadě, přestože během této série ve všech utkáních jednou inkasovala.

Atlético před odvetou semifinále Ligy mistrů proti Arsenalu nastoupilo se základní sestavou složenou z mladíků a obvyklých náhradníků. V závěrečné čtvrthodině rozhodli dva debutanti ve španělské lize, kteří přišli na hřiště z lavičky společně v 63. minutě. Dvacetiletý Luque i o dva roky mladší Cubo skórovali střelou na přední tyč.

