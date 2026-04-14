Atlético přes domácí porážku vyřadilo Barcelonu, v semifinále jsou i obhájci z PSG

Paris St. Germain a Atlético Madrid jsou prvními semifinalisty Ligy mistrů. Oba týmy vytěžily z náskoku z prvních domácích duelů čtvrtfinále. Obhájci trofeje Paris St. Germain v odvetě díky dvěma gólům Ousmaneho Dembélého vyhráli v Liverpoolu 2:0. Atléticu ve španělském duelu stačila na domácí půdě i těsná porážka 1:2 s Barcelonou.
Poslední vítěz soutěže PSG si do Anglie přivezl výhru 2:0 z domácího zápasu. Atlético mohlo těžit z úvodního vítězství 2:0 v Barceloně. Zbývající dvě odvety čtvrtfinále jsou na programu ve středu.
Atlético Madrid narazí v semifinále na vítěze duelu mezi Arsenalem a Sportingem Lisabon. Lídr anglické ligy před týdnem v Portugalsku vyhrál 1:0.
Paris St. Germain se v semifinále utká buď s Bayernem Mnichov, nebo Realem Madrid. Bavorský tým v prvním duelu zvítězil venku 2:1.
Atlético nastoupilo bez zraněného slovenského reprezentanta Hancka. Bývalý hráč Sparty mu v úvodu zápasu v obraně citelně chyběl.
Lengletovu chybu při rozehrávce využil Yamal a připsal si šestou trefu do tabulky střelců soutěže. Byla to teprve druhá branka, kterou mladík vstřelil v 11 vzájemných zápasech ve všech soutěžích. Jeho jediný předchozí gól padl v březnu 2025 při výhře 4:2 v La Lize.
Hosté již ve 24. minutě manko z prvního zápasu vymazali po gólu Torrese. Velkou šanci měl i Fermín López, jehož hlavičku Musso skvěle vyrazil.
López pak v pádu dopadl hlavou na kopačku domácího brankáře a přivodil si krvavé zranění. Atlético se však brzy vzpamatovalo díky rychlému brejku. Llorente uvolnil Lookmana, který snížil.
Torres se trefil i po přestávce, jeho druhý gól však po zásahu videorozhodčího kvůli ofsajdu neplatil. Oba soupeři na sebe v sezoně narazili pošesté a počtvrté padla červená karta. Dostal ji barcelonský Eric García a jeho tým už v oslabení nedokázal odvrátit vyřazení.
Pařížané se v Liverpoolu drželi jasného plánu. Domácí nepouštěli do velkého počtu šancí. „Reds“ si vytvořili očekávaný tlak až po změně stran, hosty ale podržel při pár střelách Safonov a po zásahu videorozhodčího byla odvolána penalta pro Liverpool.
V závěru zápasu pak Dembélé dvěma trefami zajistil PSG reprízu domácího vítězství 2:0 a v tabulce střelců si polepšil na čtyři branky. Svěřenci trenéra Luise Enriqueho vyřadili Liverpool také v loňském osmifinále.
Odvetná utkání čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů
Atlético Madrid – FC Barcelona 1:2 (1:2)
Branky: 31. Lookman – 4. Yamal, 24. Torres. Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages – Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: Gavi. ČK: 79. E. García (oba Barcelona). První zápas: 2:0, postoupilo Atlético.
Atlético: Musso – Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – G. Simeone (66. Baena), Llorente, Koke (89. Cardoso), Lookman (66. González) – Griezmann (76. Sörloth), Álvarez. Trenér: D. Simeone.
Barcelona: J. García – Koundé, E. García, Martín, Cancelo (89. Araújo) – Gavi (81. De Jong), Pedri – Yamal, F. López (68. Rashford), Torres (68. Lewandowski) – Olmo (89. Bardghji). Trenér: Flick.
Liverpool – Paris St. Germain 0:2 (0:0)
Branky: 73. a 90.+1 Dembélé. Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni – Di Bello (video, všichni It.). ŽK: Mac Allister, Konaté (oba Liverpool). První zápas: 0:2, postoupilo PSG.
Liverpool: Mamardašvili – Frimpong (46. Gomez, 67. Ngumoha), Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister (74. Jones) – Szoboszlai, Wirtz, Ekitiké (30. Salah) – Isak (46. Gakpo). Trenér: Slot.
PSG: Safonov – Hakimí, Marquinhos, Pacho, Mendes (38. Hernández) – Zaire-Emery (81. Beraldo), Vitinha, Neves – Doué (52. Barcola), Dembélé, Kvaracchelija. Trenér: Luis Enrique.