Velké loučení. Guardiola po deseti letech končí v Manchesteru City

Trenér Pep Guardiola po sezoně po deseti letech odejde od fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč, který „Citizens“ dovedl k šesti titulům i triumfu v Lize mistrů, to oznámil v dnešním prohlášení.
„Neptejte se mě, proč odcházím. Žádný důvod není, prostě jen vnitřně cítím, že přišel můj čas,“ uvedl pětapadesátiletý Guardiola, který má s druhým celkem končící Premier League smlouvu ještě na rok.
Přesto média o jeho odchodu už nějaký čas spekulovala. „Nic netrvá věčně, kdyby ano, tak tady zůstanu. Věčné budou moje vzpomínky, lidé a láska, kterou k Manchesteru City cítím,“ dodal.
S fanoušky se Guardiola rozloučí v sobotu v posledním kole anglické ligy doma proti Aston Ville. Před startem nového ročníku by ho podle médií měl nahradit někdejší trenér Chelsea Ital Enzo Maresca.
Guardiola přišel do City před sezonou 2016/2017 a s klubem získal 20 trofejí. Vedle titulů a úspěchu v Lize mistrů přidal tři triumfy v Anglickém poháru, pět v Ligovém poháru. Třikrát ovládl anglický Superpohár, jednou evropský a jednou mistrovství světa klubů.
„Díky němu máme dekádu vzpomínek a úspěchů, za které mu budeme navždy vděční,“ uvedl šéf City Chaldún Al Mubarak. „K trénování měl výjimečný přístup a díky němu zlepšil nejen Manchester City, ale i samotný fotbal,“ dodal.
Před příchodem do Anglie Guardiola úspěšně vedl Barcelonu a Bayern Mnichov. S oběma velkokluby získal po třech titulech a s katalánským celkem, kde působil také jako hráč, navíc dvakrát triumfoval v Lize mistrů.
Maresca má za sebou působení v Parmě nebo Leicesteru, který dovedl do Premier League. Naposledy vedl Chelsea, se kterou loni vyhrál Konferenční ligu a mistrovství světa klubů. V Manchesteru City už působil jako Guardiolův asistent.