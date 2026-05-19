Arsenal slaví po 22 letech titul, City selhal v Bournemouthu

Po dlouhých 22 letech jsou hráči Arsenalu opět šampiony Premier League. Titul získali v předposledním kole díky remíze Manchesteru City 1:1 v Bournemouthu. Arsenal tak má na svého rivala kolo před koncem nedostižný náskok čtyř bodů. Celkově si londýnský celek připsal 14. titul.
Hráčům City mohla naději na titul udržet pouze výhra, ale od 39. minuty prohrávali po zásahu Eliho Juniora Kroupiho. Hosté srovnali až v páté minutě nastavení díky Erlingovi Haalandovi, který si 27. gólem upevnil první místo v pořadí střelců.
Na další gól už hosté neměli čas a i když už 15 kol v řadě Citizens neprohráli, před závěrečným kolem mají na druhé příčce tabulky na vedoucí Arsenal nesmazatelnou ztrátu čtyř bodů.
Londýnský celek si díky tomu připsal celkově 14. titul. Výběr trenéra Mikela Artety získal pro Arsenal první ligový triumf od roku 2004, kdy klub ovládl nejvyšší soutěž bez jediné porážky, za což si tehdejší hráči vysloužili přezdívku Invincibles (Neporazitelní).
Remíza připravila trenéra Pepa Guardiolu o šanci na sedmý titul se City, protože podle médií po sezoně z klubu odejde. Španělský kouč u týmu působí od února 2016 a mimo jiné s ním jednou vyhrál i Ligu mistrů.
Naopak Bournemouth prodloužil sérii bez porážky na 17 zápasů a před posledním kolem může pomýšlet na účast v Lize mistrů. V tabulce jsou Cherries šestí a od Liverpoolu na páté příčce, která jako poslední zaručuje start mezi evropskou elitou, je dělí tři body.
Tottenham bude bojovat o záchranu do posledního kola
Tottenham s Antonínem Kinským v brance prohrál 1:2 v derby na hřišti Chelsea a v posledním kole tak Spurs budou hrát o udržení na dálku s West Hamem, kde působí záložník Tomáš Souček.
Kinského překonali Enzo Fernández a Andrey Santos, za hosty v závěru snížil Richarlison. Tottenham s 38 body drží 17. příčku těsně nad pásmem sestupu. Osmnáctý West Ham má 36 bodů. Burnley a Wolverhampton Ladislava Krejčího už mají sestup jistý.
Spurs mají před posledním kolem blíž k záchraně i díky výrazně lepšímu skóre, které by rozhodovalo při rovnosti bodů. V nedělním utkání doma s Evertonem jim tak stačí remíza, West Ham nastoupí proti Leedsu.
Výsledky 37. kola anglické fotbalové ligy
Manchester United – Nottingham 3:2 (5. Shaw, 55. Cunha, 76. Mbeumo – 53. Morato, 78. Gibbs-White), Brentford – Crystal Palace 2:2 (40. a 88. Ouattara – 6. Sarr z pen., 52. Wharton), Everton – Sunderland 1:3 (43. Röhl – 59. Brobbey, 81. Le Fée, 90.+1 Isidor), Leeds – Brighton 1:0 (90.+6 Calvert-Lewin), Wolverhampton - Fulham 1:1 (25. Mané – 45.+3 Robinson z pen.), Newcastle – West Ham 3:1 (19. a 65. Osula, 15. Woltemade – 69. Castellanos), Arsenal - Burnley 1:0 (37. Havertz), Bournemouth - Manchester City 1:1 (39. Kroupi - 90.+5 Haaland), Chelsea - Tottenham 2:1 (18. Fernández, 67. Andrey Santos - 74. Richarlison).