Zápas roku je tady. Dirigent Koubek rozehraje s Irskem partii o MS

Tak je to tady. Fanoušci nažhavení, fotbalisté dvojnásob. Češi rozehrají zápas roku, který rozhodne o tom, zda se posunou v play-off kvalifikace o mistrovství světa do finále. Pokud se chtějí dostat na letní šampionát v Americe, potřebují přejít přes dva soupeře. Teď přivítají Irsko v Edenu a v případě úspěchu se v úterý utkají doma s lepším z dvojice Dánsko - Severní Makedonie. Premiéra v roli hlavního trenéra čeká stratéga Miroslava Koubka. Přímý přenos sledujte od 20:00 na ČT sport a ČT sport Plus.
Češi budou usilovat o teprve druhý postup na světový šampionát v samostatné historii, mezi elitou se představili jen v roce 2006 v Německu. Play-off o MS si reprezentace zahraje počtvrté. Uspěla jen v listopadu 2005 proti Norsku, kdy se baráž hrála ještě dřívějším systémem na jeden dvojzápas. Naposledy před čtyřmi lety vypadla v semifinále play-off ve Švédsku po porážce 0:1 po prodloužení.
Mužstvo má na šampionát dovést čtyřiasedmdesátiletý kouč Koubek, který v minulosti již dělal u reprezentace asistenta. Do září ještě trenér Viktorie Plzeň na lavičce národního celku v prosinci nahradil Ivana Haška, který byl odvolán po říjnové porážce 1:2 na Faerských ostrovech.
„Jak se nám zápasy blíží, stoupá napětí a emoce, což je normální. My toho využijeme v náš prospěch. Náš cíl je podat výborný kolektivní výkon na hranici možností, který nás přivede do finále play off, kde bude jednoznačná motivace udělat poslední úspěšný krok. Na mundial (MS) se jede třeba jen jednou za život,“ řekl Koubek.
V semifinále proti Irsku budou jeho svěřenci mírným favoritem, byť měl soupeř v závěru minulého roku dobrou formu. Vyhrál poslední tři zápasy a po nečekaných listopadových vítězstvích 2:0 nad Portugalskem a 3:2 v Maďarsku vybojoval stejně jako český celek druhé místo ve své kvalifikační skupině.
Ostrované čekají na účast na světovém šampionátu ještě déle, a to od roku 2002. Český tým má značnou výhodu domácího prostředí, kde od září 2022 už 16 zápasů po sobě neprohrál.
„Irsko je velice bojovný tým, soubojový, s rychlým přechodem do útoku, velmi agresivní, organizovaný zejména směrem dozadu. Takže takový typičtější ostrovní fotbal, než třeba hrají jiná mužstva, kde tam je možná víc kombinace. Ale i Irové umějí kombinovat. Je to mužstvo, které hraje to, co mu soupeř dovolí. Hlavně je tam soudržnost, týmovost, velké srdce,“ poznamenal Koubek.
Hlavní irskou hvězdou současnosti je Troy Parrott. Útočník Alkmaaru dal posledních pět branek národního mužstva a před pár dny ve dvojzápase osmifinále Konferenční ligy třikrát skóroval proti pražské Spartě.
„Máme soupeře nastudovaného do detailu, každého hráče tam známe. Viděli jsme Parrotta. Je to typ hráče, o kterém můžete vědět všechno a stejně si umí najít místo. Je to zabiják. Doufám, že se nám ho podaří pohlídat, aby se neprosadil i proti nám,“ uvedl Koubek.
Soupeři se naposledy utkali v únoru 2012 v přípravě v Dublinu, kde se rozešli smírně 1:1. Český tým s Irskem třikrát za sebou neprohrál, zároveň ale zvítězil v jediném z minulých pěti vzájemných soubojů.
„Jsme nadšeni, že jsme v play-off, ne každé zemi se to podaří. Nemáme co ztratit, můžeme jen získat. Češi očekávají, že doma zvítězí. Prohra u nich nepřipadá v úvahu, pod tlakem budou oni,“ mínil islandský trenér Ostrovanů Heimir Hallgrímsson.
České mužstvo povede nový kapitán Ladislav Krejčí mladší. Pásku převzal po Tomáši Součkovi, který o ni přišel po listopadovém posledním zápase s Gibraltarem za to, že tým v Olomouci nešel na děkovačku ke „kotli“ nejvěrnějších fanoušků.
Do reprezentace se minimálně na baráž po téměř pěti letech vrátil bývalý kapitán Vladimír Darida a dá se očekávat, že nastoupí v základní sestavě. Naopak podle spekulací některých médií by pouze na lavičce mohl začít právě Souček.
Předpokládané sestavy utkání Česko – Irsko
Předpokládané sestavy utkání Česko – Irsko
Česko: Kovář – Holeš, Hranáč, Ladislav Krejčí II – Coufal, Souček, Darida, D. Jurásek – Šulc, Provod – Schick.
Irsko: Kelleher – O'Brien, Collins, O'Shea – Coleman, Taylor, Molumby, Manning – Ogbene, Azaz – Parrott.
Pavel Šulc pohledem čísel
Pavel Šulc pohledem čísel
V této sezoně ve francouzské Ligue 1 nastoupil do 22 z 27 zápasů, z čehož do 15 v základní sestavě – Šulc celkově pokryl 55,5 % všech minut v Ligue 1 v této sezoně. V reprezentaci Šulc nastoupil do pěti z šesti zápasů kvalifikace o Mistrovství světa v této sezoně, přičemž pokryl 75,9 % z celkové minutáže.
Český reprezentant celkově těží z perfektního pohybu, jak když jeho tým drží míč, tak i když musí bránit – Šulc udělá v průměru 12,4 náběhů za obranu v této sezoně francouzské Ligue 1, což je páté nejvyšší číslo. A v tomto ohledu si se s zápasy v reprezentaci nezadal – zprůměroval 11,3 takových náběhů na 90 a patřil k nejaktivnějším hráčům celé kvalifikace. Pohyb bez míče, pak dokreslují jeho tlaky vyvinuté ve finální třetině, v čemž je opět v širší špičce francouzské ligy.
Šulc se celkově podílel na 13 sekvencích Lyonu končících brankou v této sezoně Ligue 1 – to dělá masivních 40,6 % všech gólů Lyonu ze hry (32). Jediným hráčem, který ho v tomto týmu překonal je kapitán Corentin Tolisso (15). V reprezentaci mimo to, že zahrál 410 minut, si Šulc nepřipsal účast ani v jedné sekvenci končící brankou v kvalifikaci o Mistrovství světa v této sezoně.
zdroj: Opta