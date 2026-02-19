Fotbalisté Boloni s obráncem Martinem Vitíkem v sestavě vyhráli v prvním utkání úvodního vyřazovacího kola Evropské ligy na hřišti Brannu Bergen 1:0. Český reprezentant odehrál celých 90 minut. Nottingham Forest pohodlně zdolal Fenerbahce Istanbul 3:0. Od 21:00 je na programu zápas Viktorie Plzeň proti Panathinaikosu.
Boloňa s Vitíkem zdolala Bergen, Nottingham si udělal náskok do odvety s Fenerbahce
O výhře aktuálně osmého týmu italské ligy rozhodl už v deváté minutě Castro. Boloňa si tím vytvořila výhodnou pozici do domácí odvety, která se odehraje za týden. Zároveň zastavila sérii tří soutěžních porážek.
Výrazně k postupu nakročil Nottingham Forest po výhře 3:0 na půdě Fenerbahce Istanbul. Gólem a asistencí se na tom podíle Jesus. Na lavičce anglického mužstva si odbyl vítězný debut portugalský trenér Pereira, který je už čtvrtým koučem Nottinghamu v této sezoně.
Blízko osmifinále je i Genk, belgický celek triumfoval na stadionu Dinama Záhřeb 3:1. Dvěma trefami se na tom podílel Maročan Wáhdí. Venkovní duel zvládla i Celta Vigo díky výhře 2:1 na hřišti PAOK Soluň.
V 21:00 se odehrají další čtyři zápasy. Viktoria Plzeň se představí v Aténách proti Panathinaikosu. Celtic Glasgow v sestavě s útočníkem Tomášem Čvančarou čeká doma Stuttgart.
Výsledky úvodních utkání 1. kola fotbalové Evropské ligy
Fenerbahce Istanbul – Nottingham 0:3 (0:2) Branky: 21. Murillo, 43. Jesus, 50. Gibbs-White. Dinamo Záhřeb – Genk 1:3 (1:2) Branky: 45. Beljo – 21. a 90. Wáhdí, 15. Heynen. Brann Bergen – Boloňa 0:1 (0:1) Branka: 9. Castro. PAOK Soluň – Celta Vigo 1:2 (0:2) Branky: 77. Jeremejeff – 34. Aspas, 43. Swedberg. 21:00: Panathinaikos Atény – Viktoria Plzeň, Ludogorec Razgrad – Ferencváros Budapešť, Celtic Glasgow – Stuttgart, Lille – Crvena zvezda Bělehrad.