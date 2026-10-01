V nominaci na baráž se Skotskem chybí Sonntagová a Cvrčková

České fotbalistky rozehrají příští týden proti Skotsku dvoukolovou baráž o postup na mistrovství světa. V nominaci trenérky Jitky Klimkové je 23 jmen, kvůli zraněním chybí dvě opory národního týmu. Domácí utkání se odehraje 9. října v Pardubicích, odveta ve Skotsku je na programu 13. října. Oba zápasy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Pro duel se Skotkami chybí kvůli poraněnému kotníku záložnice Sparty Eliška Sonntagová. „Opravdu je to velká ztráta. Eliška Sonntagová je velmi kvalitní fotbalistka a byla vždycky v základní sestavě našeho týmu. Bohužel sport je kolikrát krutý a přináší zranění. Eliška bude ještě pár týdnů rehabilitovat,“ upřesnila Klimková.
Kvůli zranění vynechá důležité zápasy také útočnice Slavie Klára Cvrčková. Vůbec poprvé naopak čeká reprezentační sraz sedmnáctiletou Dianu Šafářovou z Liberce, z něhož je v nominaci hned pět hráček. Premiéru si odbude i jednadvacetiletá gólmanka Adéla Fraňková, která chytá za polské Katovice. Kompletní nominace ZDE.
Skotsko ve své kvalifikační skupině Ligy B prošlo soutěží bez porážky a zajistilo si postup do Ligy A. Češky naopak obsadily ve své skupině druhé místo za Walesem a právě baráž je nyní jejich cestou k účasti na šampionátu.
„Víme, že Skotsko je silný soupeř, ale také víme, že proti takovým týmům dokážeme uhrát výborný zápas. Dokázali jsme to proti Rakousku, dokázali jsme to proti Walesu. Potřebujeme dostat do holek, že k tomu, abychom postoupili dál, musíme být konzistentní a tyhle kvalitní výkony podávat v obou zápasech,“ zdůraznila Klimková.
Pokud Češky přes Skotsko postoupí, narazí ve druhém kole baráže na vítěze dvojzápasu mezi Švédskem a Litvou.