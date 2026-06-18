Los rozhodl: Lvice čeká v baráži Skotsko, v dalším kole možná favorizované Švédky

České fotbalistky se v semifinále baráže o postup na světový šampionát utkají se Skotskem. V případě postupu narazí na lepšího z dvojzápasu favorizovaného Švédska s Litvou.
Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové nezvládly závěr kvalifikace a po porážce 1:3 ve Walesu obsadily druhé místo ve skupině B1. Čeká je tak papírově těžší cesta baráží, kterou zahájí 9. října doma. Odveta je na programu o čtyři dny později ve Skotsku, rozhodl los v sídle UEFA v Nyonu.
Skotky jsou v žebříčku FIFA na 25. místě, českým fotbalistkám patří 33. pozice. Ostrovní celek rovněž hrál v kvalifikaci druhou nejvyšší úroveň B, svou skupinu ovládl o skóre před Belgií.
Jasným favoritem této barážové větve jsou však Švédky. Bronzové medailistky z posledních dvou šampionátů skončily v kvalifikační skupině A3 na třetím místě. Seveřanky se zúčastnily všech devíti mistrovství světa, čtyřikrát získaly bronz a jednou stříbro. V žebříčku FIFA jim patří osmá příčka.
Češky usilují o premiérový postup na velký turnaj. Světový šampionát uspořádá v příštím roce Brazílie.