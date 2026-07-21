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Fotbal

V Buenos Aires rozvinuli pro své fotbalisty červený koberec


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK
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V Argentině přivítali fotbalové vicemistry světa
Zdroj: ČT sport

Bez Lionela Messiho a řady dalších hvězd se v pondělí večer vrátili argentinští fotbalisté po prohraném finále mistrovství světa do vlasti. Navzdory porážce 0:1 v prodloužení se Španělskem na národní tým čekalo v deštivém počasí množství fanoušků, kteří obklopili zhruba čtyřkilometrovou trasu z letiště v Buenos Aires do sídla fotbalové federace.

Ve výpravě chyběl kapitán Messi, který stejně jako jeho spoluhráč z Interu Miami Rodrigo De Paul zamířil z East Rutherfordu přímo na Floridu. Do svých klubů nebo za odpočinkem odcestovali z USA rovněž další opory jako Enzo Fernández, Lautaro Martínez či Julián Álvarez.

Pro národní tým byl u letadla připraven červený koberec s čestnou stráží, při výstupu hrála svěřencům trenéra Lionela Scaloniho vojenská kapela. Autobusem pak všichni odjeli do sídla AFA, kde je vítal dav fanoušků. Žádné oficiální oslavy ale v plánu nejsou.

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