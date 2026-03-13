Příbram zvítězila 2:0 v Ústí nad Labem a v neúplné tabulce druhé fotbalové ligy se posunula na páté místo. Chrudim v duelu dvou týmů usilujících o záchranu vyhrála v 19. kole gólem z poslední minuty 1:0 v Jihlavě.
Příbram je po výhře v Ústí pátá, souboj o záchranu zvládla lépe Chrudim
Příbram až ve třetím jarním zápase poprvé vyhrála. O zisku tří bodů Středočeši rozhodli dvěma góly ve druhém poločase. Po přestávce se prosadil Šmiga a v nastaveném čase ještě Málek. Příbram ztrácí sedm bodů na barážové příčky. Ústečtí prohráli doma podruhé po sobě a zůstali na devátém místě.
Jihlavu i Chrudim ohrožuje sestup. Utkání již pomalu směřovalo k bezbrankové remíze, ale v 90. minutě Schön trefil hostům cenné tři body. Východočeši na jaře poprvé bodovali a posunuli se na 12. místo před svého soupeře. Vysočina po předchozích dvou remízách na první jarní výhru stále čeká, na Chrudim ztrácí bod.
Výsledky 19. kola druhé fotbalové ligy
Jihlava – Chrudim 0:1 (0:0)
Branka: 90. Schön. Rozhodčí: Nehasil – Volf, Dohnal. Bez karet. Diváci: 735.
Ústí nad Labem – Příbram 0:2 (0:0)
Branky: 54. Šmiga, 90.+4 Málek. Rozhodčí: Kotala – Dresler, Marek. ŽK: Š. Černý (Příbram). Diváci: 1125.