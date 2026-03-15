Fotbalisté Táborska v 19. kole druhé ligy si upevnili druhou příčku v tabulce po vyhře 1:0 na hřišti ostravského béčka. Třetí Opava prohrála na Žižkově 0:1 a může přijít o baráž. Slezané mají 35 bodů stejně jako čtvrtý Artis, který se v pondělí představí v brněnském derby s vedoucí Zbrojovkou. B-tým Slavie remizoval doma s Prostějovem 1:1 a stejně dopadl i souboj mezi Vlašimí a Českými Budějovicemi.
Důležitou výhru Táborska zařídil pět minut před koncem prvního poločasu Matějka. Jihočeši naplno bodovali po dvou porážkách a odskočili Opavě na rozdíl čtyř bodů. Sedmý Baník prohrál podruhé za sebou.
Také na Žižkově padl jediný gól ve 40. minutě trefou Petráka. Pražané za poslední tři kola pokaždé bodovali a podruhé zvítězili a jsou pátí o pět bodů za dnešním soupeřem. Opava prohrála po sedmi zápasech.
O záchranu bojující Prostějov šel na hřišti slávistické rezervy do vedení už ve druhé minutě zásluhou Kramáře. Dělbu bodů zařídil Senegalec Mbodji, který v sobotu strávil na lavičce prvoligový zápas ve Zlíně. Pražané z posledních čtyř kol získali jen dva body a jsou osmí, Hanáci nezvítězili dokonce devětkrát v řadě a mají pouze dvoubodový náskok na sestupové pozice.
Vlašim nenavázala na předchozí tři výhry a zůstala jedenáctá o čtyři body za Dynamem, stejný počet bodů ji dělí od sestupových pozic. Středočeši zásluhou Soukeníka vedli, za hosty ale srovnal Skot Adam. Od 78. minuty hráli Jihočeši bez vyloučeného Alvese, stav už se ale nezměnil. České Budějovice zvítězily v jediném z posledních čtyř kol.
Výsledky 19. kola druhé fotbalové ligy:
Baník Ostrava B – Táborsko 0:1 (0:1)
Branka: 40. Matějka. Rozhodčí: Petřík – Novák, Dohnálek. ŽK: Almási, Ortíz, Dvorník (trenér), Ďuriška (asistent trenéra) – Polyák, Varačka, Holiš, Hák, Voleský. ČK: 90.+3 Ďuriška. Diváci: 362.
Žižkov – Opava 1:0 (1:0)
Branka: 40. Petrák. Rozhodčí: Orel – Pfeifer, Lakomý. ŽK: Ambler, Toula – Štěpánek, Ndiaye. Diváci: 1638.
Vlašim – České Budějovice 1:1 (1:0)
Branky: 32. Soukeník – 76. Adam. Rozhodčí: Vokoun – Pospíšil, Brázdil. ŽK: Kašpárek – Alves. ČK: 78. Alves. Diváci: 719.
Slavia Praha B – Prostějov 1:1 (0:1)
Branky: 73. Mbodji – 2. Kramář. Rozhodčí: Černý – Pochylý, Žurovec. ŽK: Okonkwo, Necid – Polášek, Hais. Diváci: 345.