Úžasný večer, radoval se ze zisku trofeje velký fanoušek Aston Villy princ William

S fotbalisty Aston Villy slavil vítězství v Evropské lize i britský princ William. Až k slzám dojal velkého fanouška birminghamského klubu na tribuně v Istanbulu zisk první trofeje po 30 letech. Aston Villa díky gólům Youriho Tielemanse, Emiliana Buendíi a Morgana Rogerse porazila Freiburg 3:0.
„Úžasný večer! Obrovská gratulace všem hráčům, týmu, zaměstnancům a všem, kteří jsou s klubem spojeni. První evropská trofej po 44 letech,“ napsal následník britského trůnu na sociálních sítích. „Zvláštní uznání patří Boubacaru Kamarovi, který byl zraněný, ale je nedílnou součástí našeho týmu a pomohl položit základy tohoto úspěchu.“ Francouzský záložník je s poraněným kolenem mimo hru od ledna.
Kapitán Aston Villy John McGinn po utkání v žertu prohlásil, že účet za pití půjde při oslavách na prince. „Je to třída. Byl za námi v šatně před zápasem. Je to velký fanoušek Villy, takže si to nemohl nechal ujít,“ řekl McGinn TNT Sports. „Je úplně normální. Je skvělé, že nám fandí, a snad v tom bude pokračovat. Večer si s námi dá pár drinků a na konci pak vytáhne kreditní kartu,“ uvedl skotský reprezentant.
Emery ocenil práci celého týmu, triumf věnoval fanouškům
Kouč Aston Villy Unai Emery se pátým vítězstvím v Evropské lize vyrovnal trenérským legendám, po finálové výhře ale nechtěl příliš mluvit o sobě. Podle něj je zisk poháru vyvrcholením dlouhodobé a usilovné práce celého klubu. Čtyřiapadesátiletý Španěl věnoval triumf fanouškům birminghamského celku, kteří čekali na další cennou trofej 30 let od úspěchu v anglickém Ligovém poháru.
Emery navázal na tři vítězství se Sevillou a jedno s Villarrealem a stal se teprve čtvrtým trenérem, který ovládl páté velké finále evropských pohárů. Dosud se to povedlo pouze Carlu Ancelottimu, Josému Mourinhovi a Giovannimu Trapattonimu. S pěti trofejemi v Evropské lize je rekordmanem.
„Dělám svou práci nejlépe, jak umím. Máme skvělé hráče, majitele, všechny lidi v týmu. Důležité také je, že klub má ambice a snaží se je naplnit,“ řekl Emery. „Evropské poháry nám dávají strašně moc, i mně osobně. Jsem vděčný klubům, ve kterých jsem dřív působil, ukázaly mi směr. Ve Valencii, Seville, Villarrealu, teď v Aston Ville... Všude jsem cítil neuvěřitelnou podporu,“ dodal.
Emery ocenil podporu fanoušků. „My jsme profesionálové a chceme zkrátka vyhrát každý zápas. Ale když se podaří takový úspěch, musíme ho sdílet především s našimi fanoušky. Jsou skvělí, jezdili s námi celou sezonu. Jen díky nim má smysl to, co děláme,“ zdůraznil bývalý trenér PSG nebo Arsenalu, s nímž si rovněž zahrál finále Evropské ligy, v roce 2019 však neuspěl.
Rodák z baskického městečka Hondarribia přišel do Aston Villy v listopadu 2022. Letos dovedl klub k vytoužené trofeji a podruhé do Ligy mistrů. „Když jsem nastoupil, snili jsme o účasti v pohárech, že si někdy zahrajeme takové finále. V této sezoně jsme udělali další krok, pořád se zlepšujeme. A tohle je odměna,“ dodal Emery.
Martínez odchytal finále se zlomeným prstem
Brankář Aston Villy Emiliano Martínez po vítězství ve finále Evropské ligy prozradil, že si během rozcvičky před zápasem zlomil prst na ruce. Argentinský mistr světa neměl ve středečním utkání v Istanbulu příliš mnoho práce a také sedmé finále, do kterého nastoupil, vyhrál.
Martínez musel vyhledat ošetření těsně před výkopem. „Při rozcvičce jsem si zlomil prst. Ale všechno špatné v mém případě přináší něco dobrého. Mám to tak celý život a budu v tom pokračovat,“ řekl třiatřicetiletý brankář, na něhož v zápase šly jen dvě střely.
„Říkal jsem si, mám se bát? Nikdy předtím jsem prst zlomený neměl. Ale pokaždé, když jsem chytil míč, bylo to na druhé straně (ruky). Tohle jsou věci, které musíte zvládnout, a já jsem hrdý, že mohu chytat za Aston Villu,“ dodal gólman birminghamského týmu, který se dočkal prvního úspěchu od triumfu v Ligovém poháru před 30 lety.
Do Martínezovy sbírky přibyl další týmový úspěch. Nejlepší brankář světa roku 2024 vyhrál v minulosti s Arsenalem Anglický pohár a třikrát Superpohár. S Argentinou ovládl kromě MS dvakrát jihoamerický šampionát.