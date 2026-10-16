Boj o vedení ve druhé lize vyzněl jasně pro Karvinou. Ta vyhrála jednoznačně 3:0 a po 11. kole na špici tabulky zvýšila náskok před Duklou už na čtyři body. O skóre se před Duklu dostala Jihlava po výhře v Opavě 3:1. Další bod ztrácí Ústí nad Labem, které remizovalo 2:2 v Prostějově. O další bod méně má pátá Vlašim, která porazila Kroměříž 1:0. Zápas rezerv Baníku Ostrava a Slavie vyhrál slezský celek 2:1, Slavia B prohrála čtvrtý zápas za sebou.
Karviná rozhodla duel dvou celků, které ještě v minulé sezoně hrály první ligu, v závěru prvního poločasu, kdy se trefil nejdříve Míšek a poté našel Breite Condého, který přehodil brankáře Dukly Bačkovského. A Dukla měla ještě štěstí, že Bačkovský zlikvidoval jasnou šanci Breiteho. Pražanům nepomohlo ani trojité střídání už o přestávce a předvedli jen několik náznaků nebezpečí. Karviná si tak výhru celkem v klidu hlídala a po další ideální přihrávce Breiteho její vedení ještě zvýšil střídající Samko.
Slezané potvrdili stoprocentní domácí bilanci, na svém hřišti vyhráli i pátý duel v soutěži. Dukla v lize nebodovala po pěti zápasech.
Opava vedla po poločase díky Múdrého trefě, po změně stran ale zářil Omotoye. Belgický útočník v 64. minutě hlavou vyrovnal a v závěru přidal další dvě branky. Omotoye má na kontě pět ligových gólů, všechny nastřílel v posledních třech kolech.
Ústí nad Labem prohrávalo ještě v 62. minutě 0:2, po gólech Simonse a Bzury ale nakonec uhrálo v Prostějově bod. Hanáci remizovali popáté v řadě, v 11 kolech hráli nerozhodně hned sedmkrát. V tabulce jim patří 13. příčka.
Na páté místo se posunula Vlašim díky vítězství 1:0 nad poslední Kroměříží. Příbram podlehla doma 2:3 Třinci. Souboj B-týmů mezi Ostravou a Slavií vyzněl 2:1 pro Baník.
Výsledky 11. kola druhé fotbalové ligy:
Výsledky 11. kola druhé fotbalové ligy:
Karviná – Dukla Praha 3:0 (2:0)
Branky: 32. Míšek, 37. Condé, 79. Samko. Rozhodčí: Rouček – Machač, Hájek. Bez karet. Diváci: 1679.
Vlašim – Kroměříž 1:0 (0:0)
Branka: 50. Musil. Rozhodčí: Kubečka – Koranda, Beneš. ŽK: Mané, Záviška – Říha, Polák, Hais. Diváci: 390.
Baník Ostrava B – Slavia Praha B 2:1 (0:1)
Branky: 55. Temel, 71. Drozd – 32. Belžík. Rozhodčí: Ehrenberger – Pfeifer, Rosický. ŽK: Dvořáček – Okonkwo, Compaoré, M. Suchý. Diváci: 260.
Prostějov – Ústí nad Labem 2:2 (1:0)
Branky: 33. Matoušek, 56. Koudelka – 62. Simons, 71. Bzura. Rozhodčí: Lovětínský – Cichra, Jurajda. ŽK: Surzyn – Moulis, Osaghae. Diváci: 664.
Opava – Jihlava 1:3 (1:0)
Branky: 43. Múdry – 64., 84. a 90.+4 Omotoye. Rozhodčí: Habermann – Hurych, Dohnálek. ŽK: Štěpánek, Zálešák, Čejka, Owusu, Smetana (trenér) – Štětka, Křehlík, Čermák. Diváci: 1439.
Příbram – Třinec 2:3 (1:1)
Branky: 22. Conte, 84. vlastní Simerský – 33. Bolf, 59. Machuča, 90.+1 Samiec. Rozhodčí: Mankovecký – Žurovec, Ježek. ŽK: Bolf, Zinhasovič, Mrózek (všichni Třinec). Diváci: 825.