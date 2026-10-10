Česká Lípa prohrála se Žižkovem a odvolala trenéra Mathausera

V 10. kole druhé ligy prohrála Česká Lípa se Žižkovem 1:2. Nováček soutěže získal z posledních čtyř zápasů jediný bod a vedení na nepříznivé výsledky zareagovalo odvoláním trenéra Petra Mathausera. Příbram zvítězila v Kroměříži 3:1 a posunula se na páté místo tabulky. Kladno v souboji nováčků zvítězilo v Třinci 1:0.
Česká Lípa rychle vedla poté, co se v 10. minutě prosadil Káža. Žižkov ale po pauze stav otočil. Nejprve srovnal Huf a v 80. minutě rozhodl Batioja. Viktoria potvrdila zlepšení pod novým trenérem Kronďákem a zvítězila ve třetím kole po sobě.
Česká Lípa naopak po nadějném vstupu do sezony zabředla do výsledkové krize a vedení se ji rozhodlo řešit razantně. Mathauser byl sice hlavním trenérem, v zápasech ale kvůli chybějící licenci figuroval jako asistent a v roli ho oficiálně zastupoval Pavel Medynský.
Příbram po třech kolech zvítězila a ve vyrovnané horní polovině tabulky ztrácí jediný bod na druhé místo, které znamená baráž o nejvyšší soutěž. Celek od Litavky rozhodl dvěma góly v druhé části první půle. Hanáci před pauzou snížili, ale poslední slovo měl po hodině hry Svoboda. Kroměříž zůstala v tabulce poslední.
Kladno v reprezentační přestávce potrápilo v domácím poháru Ostravu a solidní herní formu potvrdilo vítězstvím v Třinci. Zápas rozhodl v 83. minutě Jurčenko, který skóroval i proti Baníku. Kladenští jsou v tabulce na osmé pozici, Slezanům po čtvrté porážce z posledních pěti kol patří předposlední 15. místo.
Výsledky 10. kola druhé fotbalové ligy
Výsledky 10. kola druhé fotbalové ligy
Česká Lípa – Viktoria Žižkov 1:2 (1:0)
Branky: 10. Káža – 52. Huf, 80. Batioja.
Rozhodčí: Habermann – Kotík, Jurajda. ŽK: Dudl, Žežulka – Mareš. Diváci: 783.
Kroměříž – Příbram 1:3 (1:2)
Branky: 43. Otrísal – 26. Urbanec, 41. Jedlička, 62. Svoboda.
Rozhodčí. Ehrenberger – Žurovec, Bělák. ŽK: Hais, Hlinka, Říha, Tichai (trenér), Lipták (asistent trenéra) – Málek. Diváci: 488.
Třinec – Kladno 0:1 (0:0)
Branka: 83. Jurčenko.
Rozhodčí: Panský – Pečenka, Pfeifer. ŽK: Helebrand – Novotný, Hrubeš. Diváci: 522.
Slavia B – Vlašim 0:2 (0:1)
Branky: 25. a 52. Dufek.
Rozhodčí: Zaoral – Pospíšil, Marek. ŽK: Suchý, Necid, Cedergren – Hájek. Diváci: 364.
Ústí nad Labem – Opava 2:3 (0:3)
Branky: 69. Bzura, 71. Diarra – 4. Štěpánek, 32. Juritka, 41. M. Novák.
Rozhodčí: Bohata – Kříž, Šůma. ŽK: Kott, Do Marcolino, Peterka, Simons, Goj – Štěpánek. Diváci: 1587.
Jihlava – Prostějov 2:2 (2:0)
Branky: 42. Štětka, 45. Omotoye – 57. Koudelka, 84. Alijagič.
Rozhodčí: Nehasil – Matoušek, Rosický. ŽK: Štrakl – Koudelka, Dziuba. Diváci: 686.
Táborsko – Karviná 0:1 (0:1)
Branka: 65. Kronus.
Rozhodčí: Volek – Paták, Šimoník. ŽK: Heppner, Šplíchal, Kateřiňák – Fleišman, Condé. Diváci: 1612.