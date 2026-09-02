Po konci Svatopluka Habance ve druholigovém Ústí nad Labem se jeho jméno objevovalo ve spojitosti se Slováckem, on sám ale nakonec zakotvil ve druhé nejvyšší soutěži v Opavě. Smlouvu podepsal na dva roky. Cíl je jasný: horní patra tabulky. Opava je ale zatím až dvanáctá. Jaké další vize zkušený kouč má?
Jeho příchod do Opavy vzešel po rozkolu s původním zaměstnavatelem. „Bylo to podpořené tím, že jsme se v nějakých věcech neshodli s vedením Ústí nad Labem. Jednání s Opavou proběhla velice rychle a domluvili jsme se prakticky hned, co se týče toho, že dál nebudu pokračovat v Ústí.“
A dodává: „Na nabídku, kterou jsem dostal, jsem se velice těšil. Jen je potřeba ten kádr zformovat tak, abychom mohli hrát o vyšší příčky a víc těšit fanoušky,“ říká Habanec v rozhovoru pro ČT sport.
Změnit prostředí chtěl z více důvodů. „Analýza, skauting a tak dále, to bylo předimenzované. Jednoznačný úkol Ústí by měl být okamžitý postup, ale tím, že se to neshodovalo a byla mi nabídnuta hodně špatná smlouva, proto jsem chtěl jít,“ vysvětluje Habanec.
Jedním z pilířů Opavy, která figuruje v korupční kauze, by měla být provázanost všech týmů klubu. „Majitelé touží po tom, aby se mladí hráči zapojovali do toho systému a určitě vidím dva, možná tři hráče z dorostu, kteří by mohli v nějaké krátké době být v širším kádru. To je jeden úkol, ale další je doplnit kádr teď nebo v zimní přípravě tak, aby tam byla kvalita.“
Po doplnění kádru ostatně Habanec volá už už června. Na předsezonní tiskové konferenci mimo jiné uvedl, že by s týmem hrál rád atraktivní a útočný fotbal. To by měl mimo jiné podpořit srpnový příchod slovenského útočníka Petera Juritky, který Opavu doplnil z Podbrezové, resp. Prešova, kde hostoval.
„Zapadá do toho hlavně tím, že je střelec. Navíc má velkou touhu se zlepšovat, což ukazuje na každém tréninku. Pevně doufám, že mu střelecká forma vydrží a budeme ho moci využívat k zápasů tam, abychom tabulkou stoupali výš,“ tvrdí Habanec.
Juritka totiž od svého příchodu už stihl dát čtyři góly. „Jednoznačně je to útočník a k doplnění by bylo záhodno křídlo. Máme tady Krcha z Budějovic, bohužel se na prvním tréninku zranil a bude k dispozici až v říjnu. Pevně věřím, že se tyto pozice povede zaplnit,“ dodává Habanec, který dříve trénoval třeba Teplice, brněnskou Zbrojovku nebo Slovácko.
Navíc také přišel o Papalelého, který posílil prvoligový Artis Brno. „Jednoznačně to je základ toho, proč se pohybujeme ve střelbě až tak nízko. Atraktivnost fotbalu budu trochu vyhodnocovat s tím rozdílem, že tam potřebujeme jiné atributy, jako je bojovnost, soubojovost nebo zabezpečená obrana. Typologicky hráče máme od něčeho jiného, kreativnost není taková, ale věřím, že se postupně budeme zvedat,“ říká bývalý obránce Habanec.
Opavě se zatím vstup do sezony nevydařil. Zvítězila pouze jednou hned v prvním kole 1:0 proti Karviné. Jinak zapsala dvě prohry a tři remízy, z nichž ta poslední byla o víkendu poměrem 3:3 proti béčku Slavie.
V rámci nadcházejícího sedmého kola bude Opava hostit pražskou Duklu. Utkání odvysílá živě ČT2 a ČT sport Plus v sobotu od 17:50.